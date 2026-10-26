Prioritățile prezentate de premierul Luca Niculescu lui Mugur Isărescu, Guvernatorul BNR

Premierul Luca Niculescu l-a informat pe Guvernatorul Mugur Isărescu asupra priorităților Guvernului pe care îl conduce, se arată într-o postare a prim-ministrului.

„Am început săptămâna cu o întâlnire extrem de importantă și necesară, cu Guvernatorul BNR, domnul Mugur Isărescu.

Am discutat cu dânsul provocările actuale, principalele evoluții macroeconomice, dinamica finanțării externe, situația sectorului bancar, precum și perspectivele de dezvoltare ale economiei”, a scris Luca Niculescu pe pagina sa de Facebook.