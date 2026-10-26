Prioritățile prezentate de premierul Luca Niculescu lui Mugur Isărescu, Guvernatorul BNR

Stiri Politice
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Facebook/ Luca Niculescu

Premierul Luca Niculescu l-a informat pe Guvernatorul BNR asupra priorităților sale, într-o primă întâlnire a celor doi, care a avut loc luni dimineață la sediul Băncii Centrale. 

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Știrile PRO TV

Premierul Luca Niculescu l-a informat pe Guvernatorul Mugur Isărescu asupra priorităților Guvernului pe care îl conduce, se arată într-o postare a prim-ministrului.

Am început săptămâna cu o întâlnire extrem de importantă și necesară, cu Guvernatorul BNR, domnul Mugur Isărescu.

Am discutat cu dânsul provocările actuale, principalele evoluții macroeconomice, dinamica finanțării externe, situația sectorului bancar, precum și perspectivele de dezvoltare ale economiei”, a scris Luca Niculescu pe pagina sa de Facebook.

Potrivit postării, prioritățile Guvernului Niculescu sunt axate pe disciplina financiară și relansarea economiei.

„L-am informat pe domnul Guvernator asupra priorităților guvernului meu”

Coerența mixului de politici economice și dialogul constant între Guvern și banca centrală sunt esențiale pentru susținerea unei creșteri economice sustenabile și pentru asigurarea stabilității macroeconomice.

L-am informat pe domnul Guvernator asupra priorităților guvernului meu, axate pe de o parte pe disciplina financiară și utilizarea înțeleaptă și eficientă a banului public (cu menținerea în traiectoria agreată cu Comisia Europeană), și pe de altă parte pe relansarea economiei și atragerea de investiții, necesare pentru dezvoltarea țării și crearea de locuri de muncă.

Îi mulțumesc domnului Guvernator pentru deschiderea arătată față de acest dialog permanent”, se mai arată în postarea lui Luca Niculescu.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: Luca Niculescu, mugur isarescu,

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Prioritățile prezentate de premierul Luca Niculescu lui Mugur Isărescu, Guvernatorul BNR

Premierul Luca Niculescu l-a informat pe Guvernatorul BNR asupra priorităților sale, într-o primă întâlnire a celor doi, care a avut loc luni dimineață la sediul Băncii Centrale. 

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