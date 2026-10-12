După ce săptămâna trecută a discutat cu PSD, PNL şi UDMR, acesta urmează să se întâlnească cu USR, minorităţile, PACE-Întâi România şi Uniţi pentru România (UPR). Niculescu nu a anunţat nicio întâlnire cu AUR şi S.O.S România. Premierul desemnat afirma la finalul săptămânii că încă nu a discutat despre formula guvernului dar că ar vrea un guvern cu o susţinere care să fie cât mai solidă.

Luca Niculescu: Primele discuţii cu partidele, "constructive şi de substanţă", joi depun programul şi lista cu cabinetul de miniştri

Premierul desemnat declara despre primele discuţii cu partidele că au fost "constructive şi de substanţă".

"Luni e o altă sesiune de discuţii şi concluziile le vom trage cel mai probabil joi, când intenţionez să propun Programul şi lista cu cabinetul de miniştri", a afirmat Luca Niculescu vineri seară, la Digi 24.

El arăta că nu ia în calcul o depunere a mandatului, dacă nu reuşeşte să strângă o majoritate pentru a fi votat în Parlament.

"Când accept o provocare, este până la capăt. Nici nu mă gândesc la aşa ceva. Am spus că nu mă gândesc acum la alt plan în afară de cel de a continua discuţiile pentru formarea guvernului", a răspuns Niculescu.

Luca Niculescu afirmă că "toate opţiunile sunt pe masă", când vine vorba despre tipul de guvern pe care-l va propune - guvern tehnocrat, guvern politic.

"Evident că îmi doresc o majoritate cât mai solidă pentru un guvern care poate să treacă de votul Parlamentului, dar după aceea să poată să-şi ducă la capăt programul, să facă reformele de care este nevoie, să facă schimbările necesare, să le dea încrederea românilor că cei care îi conduc sunt oameni rezonabili şi responsabili", explica el.

Programul întâlnirilor premierului desemnat Luca Niculescu:

ora 12:00 - Uniunea Salvaţi România (USR)

ora 14:00 - Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale

ora 16:00 - Grupul parlamentar PACE - Întâi România

ora 17:00 - Grupul parlamentar Uniţi pentru România (UPR)

Întâlnirea lui Luca Niculescu cu USR are loc la sediul partidului, iar celelalte întâlniri vor avea loc la Palatul Parlamentului.

Priorităţile programului de guvernare: rectificarea bugetară, bugetul pe 2027, legea salarizării, indexarea pensiilor mici

Premierul desemnat lucrează la programul de guvernare, el anunţând deja că îşi propune să identifice soluţii pentru creşterea veniturilor, cu prioritate pentru pensionarii cu pensii mici.

De asemenea, el vrea să reia discuţiile pentru adoptarea noii legi a salarizării unitare, pentru a construi un sistem mai echitabil şi predictibil.

Luca Niculescu mai declara că avem nevoie de o rectificare bugetară urgentă pentru a evita blocaje în funcţionarea unor instituţii".

"Avem nevoie ca bugetul să fie finalizat până la sfârşitul anului şi trebuie să găsim soluţii pentru protejarea celor mai vulnerabili în faţa provocărilor pe care le va aduce iarna. Am vorbit despre discuţiile cu partidele, despre punctele comune şi despre diferenţele pe care încercăm să le depăşim. Există soluţii, chiar dacă nu sunt întotdeauna uşor de găsit. Important este să punem ceea ce ne uneşte înaintea lucrurilor care ne despart", preciza premierul desemnat.