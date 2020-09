Interviu exclusiv cu Nicușor Dan din locuința sa, la Știrile de la ora 19:00

Noul primar al Capitalei, matematicianul Nicușor Dan, a acordat un interviu Știrilor PRO TV, care va fi difuzat în jurnalul de la 19:00.

Corespondentul Vitalie Cojocari a mers la locuința acestuia din Sectorul 5 al Capitalei, unde locuiește cu chirie alături de familia sa.

„Pereții erau tapetați cu cărți și tot felul de tratate de matematică. Am discutat cu soția lui Nicușor Dan, cu fiica sa, Aheea. Am fost la biroul său tapetat cu zeci de dosare care conțin procesele pe care le are cu primăria generală. Am stat în traficul îngrozitor din București 35 de minute pe care a promis că îl reduce până la sfârșitul mandatului”, spune Vitalie.

