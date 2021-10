INTERVIU, Cristian Pârvulescu: Președintele Iohannis încearcă să administreze o lecție USR-ului

Analistul politic Cristian Pârvulescu este de părere că președintele Klaus Iohannis l-a nominalizat pe Dacian Cioloș pentru funcția de premier pentru a da o lecție de ”pedagogie politică” USR-ului.

Într-un interviu pentru Știrile Pro TV, Pârvulescu s-a arătat cel puțin surprins de alegerea făcută de șeful statului, deoarece nu există, oficial, nicio susținere politică pentru partidul condus de Cioloș.

”Nominalizarea este surprinzătoare, pe de o parte, pe de altă parte este stranie, pentru simplul motiv că nu exista nicio susținere publică pentru domnul Cioloș. Cu excepția propriului său partid, nicio altă formațiune nu a anunțat nici înainte nici după, în mod oficial, că va susține o asemenea variantă. Din contră. Și înainte și după au afirmat că nu vor susține acest lucru. Liberalii trimit pe useriști la PSD și AUR. PSD și AUR declară categoric că nu vor vota și nimeni nu e suprins de această situație.” - spune Cristian Pârvulescu.

În aceste condiții, una dintre posibilele explicații pentru nominalizarea făcută de Iohannis este că ... încearcă să dea o lecție USR-ului.

”Mie mi se pare că președintele încearcă să facă pedagogie politică în acest moment. Încearcă să demonstreze că USR este izolat, că nu are capacitate de coalizare, să administreze, deci, o lecție USR-ului, folosind ca argument situația politică și cvasi-constituțională” - este de părere analistul politic.

De altfel, Pârvulescu subliniază și faptul că hotărârea nr. 85 a Curții Constituționale de anul trecut, dată în cazul lui Ludovic Orban, spune că președintele României este ”oarecum constrâns” să se asigure că există o majoritate care să susțină candidatul la funcția de premier.

”În cazul ăsta nu există.” - subliniază Pârvulescu.

O altă posibilă explicație este că președintele Klaus Iohannis încearcă să forțeze USR să constate că nu are majoritate parlamentară și, prin urmare, să renunțe la lupta politică și să ofere sprijin unui Guvern PNL, care va avea de rezolvat, cel puțin, criza sanitară provocată de pandemia de Covid-19.

”După ce criza sanitară va atinge apogeul, presiunile vor fi imense pentru a avea un Guvern, fie el și minoritar. Cred că ceea ce se dorește este ca USR să ofere sprijin acestui Guvern, după ce constată că nu poate forma o majoritate în jurul său. Asta cred că a fost gândirea din spatele acțiunii. Se zvonește mult că acest Guvern va fi votat. În acest moment nu văd nicio bază care să justifice aceste zvonuri.” - mai spune Cristian Pârvulescu pentru www.stirileprotv.ro.

Marea problemă: criza de încredere în politicieni. Vor profita extremiștii!

Analistul politic este convins că, la un moment dat România va trece și de această pandemie, astfel că, în opinia sa, cea mai mare problemă este, de fapt, criza de încredere a populației în politicieni. Această situație se poate observa și în prezent, din cauza felului slab în care a funcționat, până acum, campania de vaccinare - coordonată de Guvern.

Pârvulescu avertizează că, dacă se va continua în acest mod, ”singurii care vor profita vor fi extremiștii”.

”Marea problemă este, însă, criza de încredere în politicieni, în instituțiile politice. Noi avem o criză sanitară pentru că oamenii nu mai au încredere în instituții. Pentru că instituțiile nu au făcut nimic să-i protejeze, pentru că n-a existat o reală campanie pentru vaccinare și noi suntem loviți de valul al 4-lea cum nu sunt alte state lovite, pentru că am lăsat teoriile conspirației să prospere în România făcându-ne că nu observăm ceea ce se întâmplă. Și asta este o responsabilitate politică. Iată de ce am avea nevoie, de fapt, de un Guvern repede. Nu neapărat pentru criza sanitară, asta o s-o rezolvăm, dar pentru că trebuie să restabilim încrederea populației în cei care guvernează. Și este o evidență că în actualul Guvern nu există încredere. Și, din păcate, dacă toată clasa politică continuă la fel, situația se va agrava și singurii care vor profita vor fi extremiștii, așa cum s-a întâmplat și până acum.” - mai spune analistul politic.

Cât despre alegerile anticipate, la fel ca și președintele Iohannis, și Pârvulescu este de părere că sunt foarte greu de organizat în România. Iar dacă acest lucru s-ar întâmpla...ar adânci și mai mult criza de încredere.

”Alegerile anticipate, care sunt și așa greu de realizat, nu vor fi suficiente pentru a restabili încrederea. E o iluzie. Vom adânci criza prin alegeri anticipate. Cei care propun sunt probabil inconștienți.” - a mai spus el.