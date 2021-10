Criza noilor guverne în Europa. Șapte state, printre care și România, își caută Executivul

Getty

Șapte țări europene - Germania, Austria, Cehia, Olanda, Norvegia, Bulgaria și România - sunt în căutarea unor noi guverne din cauza negocierilor de coaliție postelectorale, a eșecului de a primi un vot de încredere sau a demisiei primului ministru.

După alegerile generale din Germania, a început o negociere dificilă de coaliție între partide pentru a forma un nou guvern.

Astfel, germanii se întreabă cum se va contura noul guvern în această țară după 16 ani de guvernare a Uniunii Creștin-Democrate a Angelei Merkel.

Negocierile de coaliție au început între Partidul Social-Democrat (SPD), care a câștigat alegerile generale cu 25,7% din voturi, și Partidul Verzilor și Partidul Liber-Democrat (FDP).

Dacă discuțiile, care au început la aproximativ trei săptămâni după alegeri, se vor dovedi un succes, se va forma un nou guvern sub conducerea SPD, potrivit analizei Anadolu Agency.

SPD a anunțat că va depune eforturi pentru a forma guvernul până în perioada Crăciunului și că nu dorește ca perioada de negocieri să dureze la fel de mult ca în 2017.

În special între Verzi și FDP, există diferențe profunde de opinie în ceea ce privește taxele, mediul și clima.

Cu toate acestea, discuțiile ar putea fi amânate până după Anul Nou, deoarece un guvern de coaliție format din trei partide se află pe ordinea de zi pentru prima dată din 1953 și există diferențe de opinie.

Discuțiile privind coaliția din 2017 au durat 172 de zile, în timp ce eforturile similare din 2013 au durat 86 de zile.

Guvernul Merkel își va continua mandatul până la formarea unui nou guvern în Germania.

Austria are un nou cancelar, după demisia lui Kurz

Premierul Sebastian Kurz, care a fost anchetat în Austria pentru "mită și abuz de încredere", a demisionat din funcție.

Deși Kurz nu a renunțat la președinția Partidului Popular Austriac (OVP), el a transferat locul de prim-ministru ministrului de externe Alexander Schallenberg, din partidul său, pentru a menține coaliția OVP-Verzii australieni formată în ianuarie 2020.

Chiar dacă criza guvernamentală din țară s-a atenuat relativ ca urmare a acestui pas înapoi făcut de Kurz după ce a rezistat o vreme, tabăra opoziției consideră că Kurz va deveni "prim-ministru din umbră" și că "sistemul Kurz" va continua.

Există comentarii potrivit cărora actualul guvern nu va rezista mult timp și ar putea avea loc alegeri generale anticipate.

Luni, ministrul de externe Alexander Schallenberg a devenit noul cancelar al Austriei.

Cine va forma guvernul în Cehia

Rezultatele alegerilor generale care au avut loc în Cehia pe 8-9 octombrie s-au dovedit a fi opuse celor așteptate.

Deși Mișcarea Cetățenilor Nemulțumiți (ANO), aflată la guvernare, a fost partidul care a obținut cele mai multe voturi, cu 27,17%, guvernul de opoziție (Spolu) format din cele trei partide a ieșit învingător în urma alegerilor.

După cum a anunțat anterior președintele Milos Zeman, se așteaptă ca acesta să dea guvernul partidului care a obținut de unul singur cele mai multe voturi.

Cu toate acestea, chiar dacă ANO este de acord cu Partidul Libertății și Democrației Directe (SPD), de extremă dreapta, care intră în parlament, nu reușește să obțină majoritatea necesară pentru a forma guvernul.

Alianța de opoziție, care a obținut împreună 108 locuri în parlamentul de 200 de locuri, a anunțat că nu se va întâlni niciodată cu ANO.

Din acest motiv, se preconizează că în țară va exista incertitudine politică pentru o lungă perioadă de timp dacă Zeman îi va încredința sarcina de a forma guvernul liderului ANO, premierul Andrej Babis.

Recenta spitalizare a lui Zeman, în vârstă de 77 de ani, care a jucat un rol decisiv în formarea guvernului, din cauza unor probleme de sănătate, ridică, de asemenea, îngrijorări în țară.

Olanda nu a putut forma guvernul timp de 210 zile

Deși au trecut 210 zile de la alegerile generale desfășurate în Olanda în perioada 15-17 martie, încă nu a fost format un guvern.

Era de așteptat ca o coaliție de cel puțin patru partide să fie formată în această țară, unde un total de 17 partide au intrat în parlamentul cu 150 de locuri.

Negocierile de coaliție administrate de guvernul interimar merg greu. Partidele, ale căror încercări de a forma o coaliție majoritară sau minoritară au eșuat până acum, au început din nou negocierile pentru o coaliție în patru.

În timp ce unele partide de opoziție critică reluarea negocierilor de coaliție, acestea pledează pentru organizarea de noi alegeri.

Susținând că situația actuală din țară nu s-a schimbat, unele partide de opoziție spun că voința alegătorilor nu este luată în considerare.

După alegerile generale din 2017 din Olanda, a fost nevoie de 225 de zile pentru a forma un guvern de coaliție.

Bulgaria, a treia rundă de alegeri în 2021

După alegerile parlamentare din 4 aprilie din Bulgaria, eforturile de a forma un guvern de coaliție au eșuat și s-a decis organizarea de alegeri anticipate la 11 iulie.

În parlamentul care s-a format după alegerile generale, partidul There Is Such a People (ITN), care are cel mai mare grup de 65 de persoane, a eșuat, de asemenea, în încercarea de a forma un guvern.

Președintele Rumen Radev a dizolvat parlamentul la 16 septembrie și a revizuit guvernul provizoriu de tehnocrați pe care îl formase înainte de alegeri.

Radev, care i-a înlocuit pe cei trei miniștri, a anunțat că vor avea loc alegeri generale anticipate pe 14 noiembrie, iar Stefan Ianev va continua să fie prim-ministrul guvernului care va conduce țara până la alegeri.

Astfel, Bulgaria va organiza al treilea scrutin în decurs de un an.

Norvegia își așteaptă noul guvern timp de 28 de zile

În urma alegerilor generale din 13 septembrie, Norvegia nu a putut forma un guvern timp de 28 de zile.

Blocul de stânga condus de liderul Partidului Muncii, Jonas Gahr Store, a câștigat alegerile generale din această țară, dar nu a obținut o majoritate suficientă pentru a forma guvernul.

Store a declarat după discuțiile de coaliție că a dorit să formeze o mare coaliție cu Partidul Socialist de Stânga (SV) și Partidul de Centru (SP), dar nu a reușit să facă acest lucru.

Jonas Gahr Store a spus că au făcut progrese semnificative în formarea unui guvern minoritar cu Partidul de Centru (M), care se află în blocul de dreapta, și că speră să formeze un guvern săptămâna viitoare.

Guvernul României nu a putut obține votul de încredere

În urma alegerilor din 6 decembrie 2020 din România, președintele Klaus Iohannis a acordat mandatul de a forma guvernul Partidului Național Liberal (PNL), de centru-dreapta, pe care l-a condus și care a terminat alegerile pe locul al doilea.

Guvernul minoritar format de președintele PNL, Florin Cîțu, a fost demis, deoarece nu a putut primi votul de încredere în ședința din 5 octombrie.

Iohannis a anunțat că așteaptă un nume din partea PNL pentru a primi mandatul de a forma un guvern. Marcel Ciolacu, liderul Partidului Social Democrat (PSD), care a câștigat alegerile, a criticat această măsură și a exprimat că este nevoie de alegeri anticipate pentru a pune capăt crizei politice.

Între timp, Klaus Iohannis l-a desemnat pe Dacian Cioloș premier-candidat.