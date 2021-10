Orban îi acuză pe Cîțu și Iohannis de jocuri politice cu Cioloș, în plină criză de sănătate

Agerpres

Fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, i-a acuzat pe actualul lider al PNL Florin Cîțu și pe președintele Klaus Iohannis că au pus la cale un scenariu politic pentru ca, în final, Cîțu să fie din nou desemnat premier al României.

Orban a declarat într-o conferință de presă că răzgândirea liderilor PNL de zilele trecute - când, inițial, au decis să-l susțină pe Florin Cîțu ca propunere la consultările de la Cotroceni, iar apoi au decis să nu mai facă nicio propunere - arată că totul a fost ”premeditat”, pentru ca Dacian Cioloș să joace rolul ”premierului de sacrificiu”.

Astfel, după ce președintele USR va constata că nu poate forma un Guvern în Parlament, președintele Iohannis va putea să-l desemneze din nou pe Florin Cîțu ca premier.

”Conducerea Partidului Național Liberal, după ce joi, într-un birou executiv convocat intempestiv la ora 10 seara a decis să se prezinte la Cotroceni cu propunere de prim-ministru în persoana lui Florin Cîțu, vineri, la nici 24 de ore după decizia care a fost luată joi la 10 seara, a schimbat mandatul și a hotărât să nu se ducă cu nicio propunere la Cotroceni. Asta îmi arată evident premeditare. Îmi arată clar că, de fapt, conducerea PNL a abandonat șansa uriașă pe care o aveam de a pune punct crizei politice, de a reface coaliția de guvernare și de a da României un guvern responsabil, un guvern stabil, care să aibă deplina capacitate de exercițiu.

Sunt convins că această propunere nu a fost făcută, pentru că intenția - și lui Florin Cîțu și probabil și a președintelui Iohannis - este aceea de a consuma prima desemnare într-o altă persoană decât o persoană propusă de Partidul Național Liberal. Pentru că, probabil, nici Iohannis, nici Cîțu, nu au încredere în colegii din Partidul Național Liberal care ar fi putut fi nominalizați și care ar fi avut șansa să formeze o majoritate parlamentară prin refacerea coaliției” - a declarat Ludovic Orban.

Fostul președinte al PNL numește tot acest joc politic - în plină pandemie de Covid-19 - o ”cacialma” și o ”decizie cinică” din partea șefului statului.

”Cei care au luat decizia să nu desemneze premier sunt cei din gașca demolatoare care l-au impus pe Cîțu la conducerea Partidului Național Liberal, care se cramponează în continuare de persoana lui Florin Cîțu, neînțelegând faptul că Florin Cîțu nu mai are nicio șansă, în cazul în care este desemnat, să formeze o majoritate parlamentară pentru investirea unui Guvern.”



”Sunt convins că intenția ascunsă care stă în spatele acestei desemnări, care, repet, nu are nicio șansă și nu pot să cred că președintele Iohannis nu are această evaluare, pentru că orice om de bun simț care urmărește viața publică are această evaluare, sunt convins că în spatele acestei cacialmale, acestei decizii cinice, se ascunde dorința de fapt ca la adoua desemnare să fie desemnat de președinte Florin Cîțu.” - a mai spus Orban.

Scenariul povestit de Ludovic Orban pare să fie cunoscut și de Cioloș, care a declarat, marți, că a decis să-și asume acest rol de a forma un nou Guvern cu ”responsabilitate”, deoarece România se află într-o ”situație de criză”.

”Știu că, de multe ori, în politica din România, astfel de mișcări sunt văzute ca și jocuri politicianiste, capcane și așa mai departe .. sau în unele cazuri sunt jucate în mod populist. Noi ne-am asumat în mod foarte direct și foarte onest această responsabilitate, dincolo de orice idei, de jocuri pe care pot să le aibă unele partide, pentru că cred că e și un moment al adevărului în politica românească. Am ajuns într-o situație de criză, și în această situație politicienii trebuie să-și asume responsabilități, nu doar să facă calcule în interesul partidelor pe care le reprezintă sau pentru a se menține la putere.” - a spus Dacian Cioloș, marți, anunțând totodată că a vorbit la telefon cu Cîțu pentru a declanșa negocierile.