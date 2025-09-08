În timp ce Europa este vizată de sabotaje, România nu a descoperit niciuna. Ministrul Apărării: „La noi nu s-a întâmplat!

Ionuț Moșteanu
Inquam Photos / Pană Tudor

Ministrul Apărării susține că, în contextul securității oferite de NATO, România nu va fi atacată de Rusia. De asemenea, el consideră că țara noastră nu a fost ținta sabotajelor din partea Moscovei.

Adrian Popovici

Ionuţ Moşteanu afirmă că nu avem de ce să ne facem griji că Rusia ar putea să saboteze perimetrele de hidrocarburi de la Marea Neagră şi nici că ar putea exista vreun atac, deoarece acest stat nu are forţa de a ataca NATO, conform News.or.

Întrebat cât de pregătită este România pentru modul în care se poartă războiul în prezent și cum ar reacționa țara noastră dacă este atacat sediul MApN cu drone, după modelul operaţiunilor făcute de Israel şi Ucraina în ultimele luni, ministrul Apărării a dat asigurări că NATO nu este în pericol de a fi atacat.

„În primul rând, nu există inamicul care are potenţialul militar să atace NATO în momentul ăsta! Dacă luăm cele mai multe ţări, să spunem, nu sunt total pregătite. Dar trebuie să plecăm de la această premisă, care este un lucru absolut evident: nu există inamicul care să atace o ţară NATO”, a explicat Ionț Moșteanu.

România nu este ținta „omuleților verzi”

În ceea ce privește războiul asimetric, folosirea „omuleților verzi” – tactica Moscovei prin care a anexat Crimeea, Moșetanu a ținut să sublinieze că Rusia se confurntă cu mari probleme pe frontul din Ucraina. El a mai adăugat că rezistența Kievului se datorează sprijinului occidental și că Putin nu are resursele sau curajul să atace frontierele NATO.

„Nişte omuleţi verzi n-ar veni fără un plan mai mare. Şi dacă vă referiţi la Rusia, uitaţi-vă că abia îşi ţine linia frontului cu Ucraina, în condiţiile în care toţi partenerii occidentali îi ajută pe ucraineni. Şi ăsta este un lucru extraordinar de corect şi de bun. Noi facem chestia asta. Rusia nu are nici capacitatea, nici curajul să atace NATO! NATO este cea mai mare putere militară şi toţi potenţialii adversari cunosc lucrul ăsta. Avem această umbrelă de apărare, avem un Articol 5 (Articolul 5 din Carta NATO prevede că în cazul unui atac asupra unui membru, toţi ceilalţi trebuie să-l ajute – n. red.) şi asta ne face să dormim liniştiţi, să ne facem treaba”, a mai adăugat Moșteanu.

Ministrul a mai dat asigurări că armata română este echipată și că își continuă eforturile de înarmare. De asemenea, eforturile României sunt susținute și de restul țîrilor din UE prin programul SAFE.

Riscul sabotajelor în România

Ionuț Moșteanu a vorbit și despre posibilitatea ca Rusia să apeleze la sabotaje pentru a restrânge capabilitățile și opțiunile de reacție ale statelor NATO, inclusiv ale României. Ministrul a subliniat că România nu a fost ținta unor astfel de ingerințe și că instituțiile „şi-au făcut treaba până acum şi o să şi-o facă în continuare”.

„La noi nu s-a întâmplat şi avem nişte structuri în Serviciul Naţional de Apărare care, aşa cum sunt, cu bune şi cu rele, putem să spunem orice vrem, şi-au făcut treaba până acum şi o să şi-o facă în continuare! Din punctul de vedere al Armatei române, înzestrarea continuă pe partea navală. Poate că navalul a fost un pic văduvit în anii care au trecut, dar se întâmplă lucruri şi se achiziţionează echipamente”, a arătat ministrul.

Sursa: News.ro

