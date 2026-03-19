În Comisia de buget, proiectul bugetului Înaltei Curți de Casație și Justiție va fi redeschis pentru reducerea alocării cu 1,1 miliarde de lei. Ulterior, va fi supus din nou votului (pentru a treia oară) amendamentul de la Ministerul Muncii, iar amendamentul privind CASS de la Ministerul Finanțelor va fi retras.

„Ținând cont de situația bugetară, de criza care ține de războiul din Golf și de tot contextul în care ne găsim, s-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susținută de coaliție”, a declarat Ilie Bolojan.

El a explicat că existau două posibilități: de a crește deficitul cu anvelopa necesară acoperirii amendamentelor din Parlament, iar a doua – de a reduce alte cheltuieli.

„Analizând structurile bugetului, am decis să reducem componenta de cheltuieli care ținea de achitarea unor drepturi obținute de magistrați prin sentințe care au fost câștigate în anii trecuți. În aceste condiții, vor fi reluate la prânz dezbaterile în Comisia de buget și ne propunem ca în această seară să înceapă dezbaterile propriu-zise în plen și în cursul zilei de mâine să fie aprobat bugetul”, a arătat premierul.

Declarațiile au fost făcute după ce liderii partidelor coaliției s-au reunit, joi, la biroul președintelui PSD Sorin Grindeanu, de la Parlament, pentru noi discuții în vederea deblocării dezbaterilor parlamentare pe tema bugetului de stat pe 2026.

La Parlament s-au aflat liderul PNL Ilie Bolojan, însoțit de ministrul Finanțelor, liderul USR Dominic Fritz, liderul UDMR Kelemen Hunor și liderul Grupului minorităților naționale, Varujan Pambuccian.

Dezbaterile din Parlament asupra bugetului de stat pe 2026 au înregistrat un blocaj după ce pachetul social propus de PSD nu a fost aprobat.