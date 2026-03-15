Premierul Ilie Bolojan a reacționat dur la adresa Partidului Social Democrat, după ce PSD a propus o serie de amendamente cu caracter social la proiectul de buget, fără a indica surse clare de finanțare.

Șeful guvernului a acuzat partenerii de coaliție de iresponsabilitate fiscală, de retorică populistă și de o încercare de a se distanța de deciziile comune luate de-a lungul ultimelor luni.

„Orice cheltuială suplimentară trebuie acoperită de undeva"

Primul și cel mai important reproș pe care Bolojan îl adresează PSD vizează lipsa surselor de finanțare pentru amendamentele propuse. Premierul a subliniat că nicio cheltuială publică nu apare din neant și că orice sumă alocată suplimentar înseamnă fie un împrumut nou, fie o reducere a altei cheltuieli.

„Orice propunere de cheltuială suplimentară nu este acoperită din neant. Orice cheltuială suplimentară trebuie acoperită de undeva. Cineva de undeva pierde. Trebuie puși banii", a declarat premierul la Digi 24.

Bolojan a explicat că, în discuțiile din coaliție, a solicitat în mod repetat identificarea unor surse concrete pentru a acoperi propunerile PSD, fără să primească un răspuns satisfăcător. El a avertizat că România se confruntă deja cu o povară uriașă a dobânzilor: „Doar anul acesta dobânzile care sunt prinse în acest buget sunt de 60 de miliarde de lei, estimativ."

De ce au intrat în buget doar 1,7 miliarde din pachetul social, și nu 3,5 miliarde

Întrebat cu privire la un pachet social care inițial fusese estimat la 3,5 miliarde de lei, din care în buget au intrat în final doar 1,7 miliarde, premierul a explicat că suma care a primit finanțare a fost cea pentru care Ministerul Finanțelor a reușit să identifice resurse concrete.

Bolojan a precizat că în 2024, un sprijin similar pentru pensionari fusese acoperit prin vouchere finanțate din fonduri europene, însă această soluție nu mai este disponibilă. „Când am fost la Comisia Europeană am avut o discuție cu doamna vicepreședinte Mânzatu, care a fost foarte disponibilă să ne ajute, dar ne-a spus cât se poate de explicit că nu mai putem acoperi din fonduri europene aceste vouchere, pentru că deja România și-a depășit cu mult cota care a fost alocată. Noi aveam aproximativ 3% și am ajuns la 17% din Fondul Social European."

În aceste condiții, pentru componenta dedicată vârstnicilor, Ministerul de Finanțe a identificat sursele necesare și suma a fost inclusă în buget. Pentru celelalte propuneri, soluția nu a putut fi găsită, iar premierul a indicat că negocierile se îndreptau spre identificarea unor fonduri europene alternative, care să reducă presiunea pe bugetul național.

PSD, acuzat că ”încearcă să vină cu o retorică de tip AUR”

Bolojan a mai spus că PSD folosește aceste amendamente pentru a se distanța politic de deciziile dificile pe care le-a asumat alături de ceilalți parteneri de coaliție. Premierul a reamintit că toate măsurile de austeritate adoptate până acum au fost decise cu acordul tuturor formațiunilor politice din coaliție.

„În afară de retorica politică, în afară de încercarea de a ne delimita, cum face PSD-ul acuma, de răspunderea guvernării, pentru că toate deciziile care le-am luat până acum am fost luate cu acordul tuturor partidelor politice în toate ședințele pe care le-am avut", a spus premierul.

Bolojan a mai observat că, prin amendamentele cu caracter social propuse împreună cu AUR, PSD adoptă un tip de discurs pe care l-a asociat cu formațiunile populiste. „Prin acest joc de amendamente care au un caracter social, PSD încearcă să vină cu o retorică de tip AUR, încercând oarecumva să se delimiteze de răspunderile acestei guvernări, pe care le-am avut cu toții."

„Nu cred că este o soluție care va aduce rezultate"

Premierul nu a ezitat să califice drept contraproductivă această strategie a PSD. El a admis că există deschidere pentru măsuri sociale sau de investiții, cu condiția identificării resurselor necesare, dar a avertizat că mimarea unui discurs populist nu rezolvă problemele reale.

„Nu cred că este o soluție care va aduce rezultate, pentru că încercând să copiezi o anumită retorică, nu cred că rezolvi lucrurile", a afirmat Bolojan, adăugând că apelul său este unul „de responsabilitate": „Atunci când facem propuneri de amendamente, indiferent ce fel de propuneri sunt, trebuie să vedem de unde vin resursele."

Răspunsul la atacul lui Grindeanu: „Minciuni"

Cât despre mesajul președintelui PSD, Sorin Grindeanu, în care acesta îl acuza pe Bolojan că a „lovit în cei vulnerabili", că măsurile sale „au adus suferință femeilor gravide, veteranilor și persoanelor cu dizabilități" și că „ia partea multinaționalelor" în detrimentul românilor vulnerabili, Bolojan a respins acuzațiile, catalogându-le drept minciuni politice construite pe o falsă dihotomie între „cei buni" și „cei răi":

„Acest tip de minciuni, că nu pot să le spun altfel, în care încearcă să li se pună eticheta, cei răi sunt cu bogații și noi, cei buni, suntem cu săracii, că de fapt asta este cheia în care se joacă lucrurile, nu are niciun fundament", a declarat premierul.

„Minciuna că există soluții magice nu stă în picioare"

Poate cea mai dură replică a lui Bolojan a venit atunci când a vorbit despre ce el numește o narațiune falsă promovată în spațiul public, potrivit căreia ar exista soluții prin care România ar putea evita orice efort de ajustare fiscală. Premierul a recunoscut că măsurile de austeritate au generat costuri sociale, mulțumind românilor pentru înțelegere, dar a refuzat categoric să valideze ideea că există o cale fără sacrificii.

„Minciuna - că nu pot să spui altfel - că există niște soluții magice în care nu se întâmplă nimic, deci nu muncim mai mult, nu economisim mai mult, nu facem investiții cu cap, nu risipim banii și ne va fi mai bine - asta este un lucru care nu stă în picioare și nu voi face niciodată aceste lucruri", a conchis Bolojan.

Premierul a mai avertizat că România are nevoie de predictibilitate și că țara nu-și permite să repete greșelile fiscale din anii anteriori: „România are nevoie de predictibilitate, și nu merită să ne întoarcem la greșelile pe care le-am făcut anii trecuți."