Preşedintele PSD a fost întrebat de ce i-a cerut demisia lui Siegfried Mureşan iar în cazul lui Eugen Tomac, în primăvară, nu au făcut acest lucru, aspect ridicat şi de liberalul Dragoş Pîslaru, scrie News.ro.

„E diferit, pentru că, în acel moment, Eugen Tomac nici măcar n-a venit, n-a mai ajuns să aibă discuţii cel puţin aplicate. Cu noi, Eugen Tomac a fost cât se poate de aplicat şi a arătat că îşi doreşte, cu adevărat, să fie prim-ministru. Din prima zi, a contactat toate partidele, a vrut să fie prim-ministru, n-a cerut preşedintelui timp de gândire, n-a spus: staţi să mă gândesc dacă vreau sau nu să fiu prim-ministru. Din primul moment a încercat să formeze o echipă, să-şi facă program de guvernare şi a arătat că îşi doreşte, că e determinat, ceea ce nu văd în acest caz”, a afirmat Grindeanu.

Întrebat ce rămâne de negociat ca să intre PSD cu un vot de încredere pentru guvernul Mureşan, Grindeanu a răspuns: „Dânsul, dacă doreşte să fie prim-ministru, are nevoie de voturile PSD sau, în principiu, are nevoie de voturile AUR. Dânsul este cel care trebuie să vină să ne convingă că merită votul nostru. Nu eu trebuie să-l conving pe Siegfried Mureşan, Siegfried Mureşan trebuie să ne convingă pe noi că nu este, aşa cum am zis, Bolojan second-hand şi că avem un guvern Bolojan 2.0, fiindcă ăsta a fost motivul pentru care noi am votat moţiunea de cenzură, fiindcă direcţia în care merge România e o direcţie proastă. Atunci, să vii să spui că tu continui în aceeaşi direcţie, scuze, dar nu cred că e abordarea corectă şi atunci nu vei avea voturile PSD”.

Grindeanu a menţionat că PSD are nişte hotărâri ale Consiliului Politic Naţional, care sunt în vigoare, şi anume acele măsuri pe care le doresc prinse într-un program de guvernare şi să facă parte din guvernul pe care îl susţin.

„Adică, cu alte cuvinte, nu votăm vreun guvern din care nu facem parte”, a menţionat Grindeanu.