Firea susține că ordinul semnat de prefect în 10 august nu conține intervenția cu tunuri cu apă sau gaze

Pro TV

Gabriela Firea o apără pe Speranța Cliseru, prefectul Capitalei, și spune că ordinul de evacuare al pieței în 10 august nu conținea detalii cu privire la modalitatea de intervenție.

"Când am vrut să facem târgul de Crăciun în Piața Victoriei, am fost lăsată singură, protestatarii de profesie au demontat scena. A fost un strigăt de alarmă, dar probabil că unii colegi au crezut că ei nu vor fi vizați. S-a întâmplat pe 10 august. I-am reproșat doamnei ministru că prin strategia de comunicare a vrut să transfere răspunderea pentru tot ce urma să se întâmple pe umerii prefectului. Deodată, prefectul, care doar contrasemnează un ordin întocmit de militari, apare ca personaj principal un prefect. În noaptea aceea s-a menționat în presă numele prefectului, a doua zi, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei a spus că prefectul a dat ordinul de intervenție, urmărind probabil reacțiile și presa internațională și văzând că interventța e considerată mai agresivă. Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei a arătat către prefect, presa spunând că a lucrat cu primarul general. Așa am ajuns vinovat de serviciu că eu am pus la cale intervenția, pentru că omul care a dat ordinul e prefectul Capitalei, cel care a lucrat cu mine", a declarat Gabriela Firea, primarul general al Capitalei.

Aceasta a precizat că ordinul semnat de prefect nu conține detalii cu privire la modalitatea de intervenție.

"Știu cum arată un astfel de document. Sub nicio formă într-un ordin de evacuare nu se scriu elemente de luptă, sunt transmise doar între militari. Prefectul este un civil, iar ordinul conține situația: câte persoane sunt, câte sunt agresive, dacă sunt în pericol forțele de ordine, dacă se încearcă intrarea într-o instituție publică, se decide evacuarea și forțele care intervin. Nu se scrie cum se intervine, că e cu tunuri cu apă. S-a lăsat doar că prefectul, care a lucrat cu primarul general a lăsat să se dea cu gaze lacrimogene. Ancheta va dovedi cele spuse de mine", a mai spus Firea la un post de televiziune, potrivit hotnews.ro.

Membrii Consiliului Executiv PSD au respins, la vot, sâmbătă, cererea Gabrielei Firea de a o schimba pe Carmen Dan de la conducerea ministerului de Interne, ca urmare a măsurilor luate în 10 august.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia Stirile ProTV pentru telefoane Android si iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer