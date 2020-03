Firea: ”Primăria Capitalei a achiziționat 4 aparate de testare PCR” a coronavirusului

Primăria Capitalei a anunțat, luni, că a achiziționat 4 aparate de testare PCR și un extractor ARN, care cresc foarte mult capacitatea de testare a cazurilor de coronavirus în București.

Potrivit unui anunț făcut de primarul general Gabriela Firea, două dintre aceste aparate se află la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale” Victor Babeș”.

De asemenea, celelalte două aparate au fost cumpărate de Institutul de Boli Infecțioase “ Matei Balș”.

”Pentru că tot s-a discutat în aceste zile de capacitatea pe care o au spitalele, de a testa foarte mult, iată că noi am mărit capacitatea în Municipiul București cu 4 noi aparate. Și în plus de aceste 4 aparate noi, și un extractor. Iată că am crescut viteza de testare, precum și capacitatea, de 8 ori. Cred că acest lucru trebuie să-l cunoască cetățenii, pentru că sunt eforturi ale Primăriei Capitalei. Și de asemenea, vreau să transmis mesajul că sub nicio formă nu sunt lăsate deoparte categoriile prioritare la testare, și mă refer la persoanele care se află în carantină, care s-au întors din zonele roșii: din Spania, din Germania, din Italia și din alte țări, precum persoanele care prezintă simptome, precum și cele care s-au întâlnit deja cu alte persoane care s-au întors din zonele roșii. De asemenea, și cadrele medicale. Toate acestea sunt prioritățile noastre.” - a spus Firea, într-o transmise pe Facebook.

Citește și Ministrul Sănătății nu susține acțiunea de testare a bucureştenilor pentru depistarea COVID

Anterior, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Primăria Capitalei, managerul Institutului de Boli Infecţioase "Matei Balş", Adrian Streinu-Cercel, anunţa că în Bucureşti va fi testat un eşantion de 10.500 de persoane, în cadrul unui studiu ştiinţific pentru depistarea celor infectaţi cu noul coronavirus, din dorinţa de a preveni astfel formele severe de boală.

Streinu-Cercel a subliniat că în lipsa screening-ului, formele uşoare pot să treacă nedetectate, generând formele ulterioare de infecţii severe.

Potrivit Agerpres, el a mai precizat că ministrul Sănătăţii şi-a acordat avizul pentru acest proiect şi a subliniat că este vorba despre un studiu "cu valoare ştiinţifică", nu despre o simplă testare. Totodată a menţionat că în Bucureşti există 188 de persoane diagnosticate pozitive, dintre care 116 în Sectorul 2; 6 în Sectorul 3; 11 în Sectorul 4; 3 în Sectorul 5; 14 în Sectorul 6; 24 în Sectorul 1.