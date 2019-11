Firea, despre ”prăbușirea” PSD: ”Doamne, chiar vreți să ieșim pe ușa din dos a istoriei?”

Primarul general al Capitalei Gabriela Firea a transmis un mesaj de îngrijorare, luni, pe Facebook, după rezultatul dezstruos înregistrat de candidatul PSD la alagerile prezidențiale, Viorica Dăncilă.

Firea este de părere că Dăncilă a pierdut pentru că ”greșelile și compromisurile i-au determinat pe români să aleagă într-un număr atât de mare răul cel mai mic”.

Ea a atrage atenția că, acum, au mai rămas ”doar 6 în picioare” dintre cei care au cerut demisia lui Liviu Dragnea și se delimitează public de cei care au luat decizia intrării în CEX, ”fără votul explicit al nostru, a unor persoane” care conduc sindicate.

”Aud că și alte persoane controversate se lipesc acum, în înghesuială și nebăgare de seama, de noi. Probabil vor să ne îngroape definitiv! Mă delimitez categoric! Doamne, chiar vreți să ieșim pe ușa din dos a istoriei?” - concluzionează Gabriela Firea.

Reacția sa vine după ce Viorica Dăncilă a explicat prezenţa la sediul partidului a fostului lider UNPR Gabriel Oprea prin faptul că acesta a devenit vicepreşedinte al partidului, alături de alţi patru lideri de sindicat. Dăncilă a precizat că liderii sindicatelor cu care s-au semnat protocoale de colaborare devin vicepreşedinţi cu drept de vot în Comitetul Executiv al PSD.

"Noi am făcut protocol de colaborare cu sindicatele, cu CNSLR Frăţia, cu Uniunea Poliţiştilor şi Militarilor, am făcut cu mai multe sindicate, iar, prin aceste protocoale pe care le-am semnat, liderii sindicatelor respective fac parte din Comitetul Executiv Naţional. (...) Toţi liderii de sindicate au funcţie de vicepreşedinte la nivel de Comitet Executiv Naţional. Am făcut cu cinci sindicate, deci avem cinci vicepreşedinţi", a spus Dăncilă.

Mesajul Gabrielei Firea:

”Pentru copiii acestei țări care merită mai mult de la politicieni, îmi voi asuma toate riscurile, consecințele și nu voi accepta compromisuri. Greșelile și compromisurile i-au determinat pe români să aleagă într-un număr atât de mare răul cel mai mic. Mă doare, dar îi înțeleg perfect!

Așa cum am rămas doar șase în picioare, din cei 25 de semnatari ai scrisorii prin care îi solicităm dlui Dragnea să se retragă de la conducerea PSD, pentru că începuse să ne facă foarte mult rau - și în primul rând românilor - cu toate pedepsele pe care le-am primit fiecare în parte, așa și acum vreau să mă delimitez printre primii în mod public față de nesocotirea opiniei majorității covârșitoare a românilor și a colegilor din partid, prin impunerea intrării în CEX, fără votul explicit al nostru, a unor persoane, pe motiv că acum nu mai conduc partide ci... sindicate.

Resping ferm ideea că aș fi știut așa ceva, că aș fi fost de acord! Eram în primul rând la CEX, în campania electorală, când ni s-a cerut votul pentru colaborarea cu câteva sindicate. Propunere votată în unanimitate. Nu s-a citit numele președinților acelor sindicate - unele de care nu am auzit în viața mea -, nu s-a precizat că devin automat vicepreședinți ai PSD și că au drept de vot în BPN și CEX, ca și cum ar fi fost votați în Congres de către delegații din toată țara.

Sunt dezamăgită că începem analiza prăbușirii noastre cu un astfel de gest sfidător. Nu ne putem reforma și relua legătura cu simpatizanții noștri printr-o minciună. Aud că și alte persoane controversate se lipesc acum, în înghesuială și nebăgare de seama, de noi. Probabil vor să ne îngroape definitiv! Mă delimitez categoric! Doamne, chiar vreți să ieșim pe ușa din dos a istoriei?” - a scris Firea pe Facebook.

Potrivit Biroului Electoral Central, Klaus Iohannis a adunat 66 la sută din voturi, iar Viorica Dancila, 34 la sută din voturi, ceea ce înseamnă peste 6,4 milioane de voturi pentru fostul președinte și 3,3 milioane pentru candidatul PSD.

La nivel național Iohannis a fost votat de 63 % dintre români, iar Viorica Dăncilă de 37 %. Față de primul tur PSD a mai câștigat doar în 5 județe, față de 10 în turul întâi. Este vorba de Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman și Giurgiu.

Diferența a fost însă uriașă la votul din diaspora, unde șeful statului a obținut 94% din voturile românilor de peste hotare. Participarea la vot a fost de aproape 55 %.