Dăncilă: Vom analiza rezultatul în CExN; mulţi vor să plec, nu am să fac acest lucru

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a afirmat că va fi făcută o analiză a rezultatului obţinut în turul doi al alegerilor prezidenţiale în cadrul Comitetului Executiv Naţional al partidului.

Dăncilă a menționat, totodată, că deşi unii îi cer demisia, nu va face "acest lucru".

"De mâine încolo intrăm în viaţa normală. O să organizăm un Comitet Executiv Naţional săptămâna aceasta, vom analiza rezultatele pe fiecare judeţ în parte, vom face o analiză foarte bine argumentată şi pe urmă vom lua decizii împreună în Comitetul Executiv Naţional", a declarat Dăncilă la România Tv.

Întrebată despre o eventuală demisie a sa de la conducerea PSD, Dăncilă a spus că "nu va face acest lucru".

"Trebuie să luăm în calcul un lucru: să nu uităm că Viorica Dăncilă a preluat un partid la 22%, care pe urmă a scăzut la 17% după alegerile europarlamentare şi totuşi am intrat în turul doi. Nu ne dădea nimeni această şansă. (...) Având în vedere de la nivelul la care am pornit şi unde am adus partidul, eu consider că am făcut tot ceea ce a fost posibil pentru partid. În altă ordine de idei, cred că atunci când facem o analiză a voturilor, a rezultatelor, trebuie să plecăm de la organizaţiile judeţene, pentru că trebuie să pornim de jos în sus. Nu pot să spun: 'Eu trebuie să plec, dar o organizaţie care a luat 15% nu are nicio vină'. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat în fiecare organizaţie în parte (...). Eu ştiu că mulţi vor să plec eu, dar de data aceasta nu am să fac acest lucru, pentru că eu consider că partidul este mai important şi consolidarea noastră pentru alegerile locale şi parlamentare mult mai importantă decât lupta politică din interiorul partidului", a susţinut Dăncilă.

Preşedintele Klaus Iohannis a câştigat un al doilea mandat la Palatul Cotroceni, învingând candidatul PSD, Viorica Dăncilă, potrivit exit-poll-urilor anunţate de institutele acreditate de Biroul Electoral Central.

