CTP a ”simțit” că Dăncilă va pierde rău după ce a văzut-o pe Olguța: ”Era verde”

Cristian Tudor Popescu a povestit la Pro TV, într-o ediție specială, că și-a dat seama că va exista o diferență mare între voturile obținute de Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă în turul 2 al alegerilor după ce a văzut-o votând pe Olguța Vasilescu.

Într-o ediție specială dedicată turulului al 2-lea al alegerilor prezidențiale, gazetarul a spus că a simțit că va fi o diferență semnificativă între cei doi candidați după ce a văzut că Olguța Vasilescu era ... ”verde”.

”Eu am simțit că aceasta va fi cifra, de astă seară, știți când? Azi-dimineață, nu știu, cred că pe la 10 era, când am văzut-o pe Olguța Vasilescu votând. Dânsa, când are foarte mult venin în interior care nu poate fi aruncat afară îi crește furia foarte mult, nu se impalidează, se înverzește la față. Ei, era verde! Și am zis...cam atât o să fie diferența, având în vedere tenul doamnei Vasilescu de azi-dimineață.” - a spus Cristian Tudor Popescu la Pro TV.

În opinia gazetarului, după acest vot, lucrurile se vor schimba e scena politică românească.

”Sigur că se schimbă lucrurile, pentru că votul ăsta arată încotro merge orientarea electoratului. Merge spre Iohannis, spre liberali, spre eventualii aliați ai liberalilor, USR, PMP. E clar că ăsta este trendul și este un trend limpede, cu ecart. Și atunci, politicianul nostru se orientează. Începe din clipa asta, din astă seară.” - a mai spus CTP.

