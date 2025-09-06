Fifor: Oprirea drumului expres Arad–Oradea, un atentat „marca Bolojan” la dezvoltarea Vestului

Fifor a adăugat că, în loc să susţină investiţiile, ”Bolojan guvernează cu o singură idee fixă: să dea afară oameni, cât mai mulţi”.

”Austeritatea oarbă nu aduce nici drumuri, nici locuri de muncă, nici încredere pentru investitori”, spune deputatul PSD, anunţând şi că PSD va prezenta în zilele următoare un plan de stimulare a economiei, care să sprijine investiţiile, să protejeze comunităţile locale şi să ducă mai departe proiectele mari de infrastructură.

Totodată, face apel la toţi parlamentarii arădeni – indiferent de culoarea politică – să ceară premierului Ilie Bolojan ”să dea barda pe cazma şi să găsească resursele necesare pentru a nu bloca acest uriaş proiect de investiţii, vital pentru vestul României”.

”Oprirea construcţiei drumului expres Arad-Oradea, parte a coridorului strategic Via Carpathia - un atentat marca Bolojan la dezvoltarea Vestului României!!! Atâta timp cât Sorin Grindeanu a fost ministrul Transporturilor, investiţiile în infrastructura rutieră şi feroviară au atins un nivel neatins vreodată în ultimii 35 de ani. România a reuşit să atragă şi să investească sume record în marile şantiere de infrastructură, accelerând proiecte care zăceau de ani de zile în sertare.Drumul expres Arad–Oradea este o dovadă clară”, scrie Fifor pe Facebook. distribuind un articol potrivit căruia Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis ordin de începere a lucrărilor pe lotul 1 al Drumului Expres Arad - Oradea începând abia cu data de 1 martie 2027, iar decizia este argumentată în principal prin limitările bugetare.

Conform lui Fifor, contractul pentru lotul 1 Chişineu-Criş – Salonta (33,7 km) a fost semnat în mai 2024, cu o valoare de 2,32 miliarde lei fără TVA, având termen de finalizare 24 de luni, iar proiectul trebuia să fie în plină execuţie, pentru ca în 2027 arădenii şi bihorenii să circule pe o şosea modernă.

”Ce se întâmplă azi? CNAIR a transmis constructorilor că lucrările nu vor începe mai devreme de martie 2027, adică exact în anul în care tronsonul trebuia să fie gata. Motivul invocat: lipsa banilor. Deşi discutăm despre fonduri europene. Aceasta este diferenţa dintre a construi şi a demola. Dintre a şti şi a vrea şi a nu înţelege nimic din guvernarea unei ţări”, comentează Fifor, lider al PSD Arad.

El subliniază că liderul PSD Sorin Grindeanu fost ministru al Transporturilor, a pornit proiectul, l-a finanţat şi ”l-a pus pe şine„, în timp ce Ilie Bolojan, descris ca ”premierul care s-a lăudat ani de zile cu acest drum expres chiar în judeţul lui”, pune acum frână şi loveşte în interesele bihorenilor şi ale arădenilor, care pierd ani preţioşi de dezvoltare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













