Fifor: Oprirea drumului expres Arad–Oradea, un atentat „marca Bolojan” la dezvoltarea Vestului

Stiri Politice
06-09-2025 | 10:33
Mihai Fifor: PSD nu va susţine niciodată PNRR. E un plan sinistru de austeritate
Agerpres

Oprirea construirii drumului expres Arad-Oradea, parte a coridorului strategic Via Carpathia - un atentat ”marca Bolojan” la dezvoltarea Vestului României, afirmă social-democratul Mihai Fifor.

autor
Vlad Dobrea

Fifor a adăugat că, în loc să susţină investiţiile, ”Bolojan guvernează cu o singură idee fixă: să dea afară oameni, cât mai mulţi”.

”Austeritatea oarbă nu aduce nici drumuri, nici locuri de muncă, nici încredere pentru investitori”, spune deputatul PSD, anunţând şi că PSD va prezenta în zilele următoare un plan de stimulare a economiei, care să sprijine investiţiile, să protejeze comunităţile locale şi să ducă mai departe proiectele mari de infrastructură.

Totodată, face apel la toţi parlamentarii arădeni – indiferent de culoarea politică – să ceară premierului Ilie Bolojan ”să dea barda pe cazma şi să găsească resursele necesare pentru a nu bloca acest uriaş proiect de investiţii, vital pentru vestul României”.

”Oprirea construcţiei drumului expres Arad-Oradea, parte a coridorului strategic Via Carpathia - un atentat marca Bolojan la dezvoltarea Vestului României!!! Atâta timp cât Sorin Grindeanu a fost ministrul Transporturilor, investiţiile în infrastructura rutieră şi feroviară au atins un nivel neatins vreodată în ultimii 35 de ani. România a reuşit să atragă şi să investească sume record în marile şantiere de infrastructură, accelerând proiecte care zăceau de ani de zile în sertare.Drumul expres Arad–Oradea este o dovadă clară”, scrie Fifor pe Facebook. distribuind un articol potrivit căruia Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis ordin de începere a lucrărilor pe lotul 1 al Drumului Expres Arad - Oradea începând abia cu data de 1 martie 2027, iar decizia este argumentată în principal prin limitările bugetare.

Citește și
cristian popescu piedone
Piedone nu mai candidează la Primăria Capitalei și își lansează propriul partid: „Am planuri mai mari!”

Conform lui Fifor, contractul pentru lotul 1 Chişineu-Criş – Salonta (33,7 km) a fost semnat în mai 2024, cu o valoare de 2,32 miliarde lei fără TVA, având termen de finalizare 24 de luni, iar proiectul trebuia să fie în plină execuţie, pentru ca în 2027 arădenii şi bihorenii să circule pe o şosea modernă.

”Ce se întâmplă azi? CNAIR a transmis constructorilor că lucrările nu vor începe mai devreme de martie 2027, adică exact în anul în care tronsonul trebuia să fie gata. Motivul invocat: lipsa banilor. Deşi discutăm despre fonduri europene. Aceasta este diferenţa dintre a construi şi a demola. Dintre a şti şi a vrea şi a nu înţelege nimic din guvernarea unei ţări”, comentează Fifor, lider al PSD Arad.

El subliniază că liderul PSD Sorin Grindeanu fost ministru al Transporturilor, a pornit proiectul, l-a finanţat şi ”l-a pus pe şine„, în timp ce Ilie Bolojan, descris ca ”premierul care s-a lăudat ani de zile cu acest drum expres chiar în judeţul lui”, pune acum frână şi loveşte în interesele bihorenilor şi ale arădenilor, care pierd ani preţioşi de dezvoltare.

Sursa: News.ro

Etichete: PSD, ilie bolojan, Mihai Fifor,

Dată publicare: 06-09-2025 10:33

Articol recomandat de sport.ro
Uluitor! Neymar moștenește o avere imensă din partea unui fan miliardar pe care nu l-a văzut niciodată
Uluitor! Neymar moștenește o avere imensă din partea unui fan miliardar pe care nu l-a văzut niciodată
Citește și...
Piedone nu mai candidează la Primăria Capitalei și își lansează propriul partid: „Am planuri mai mari!”
Stiri Politice
Piedone nu mai candidează la Primăria Capitalei și își lansează propriul partid: „Am planuri mai mari!”

Fostul şef al ANPC Cristian Popescu Piedone, eliberat din funcţie în luna iulie şi plasat sub control judiciar, anunţă sâmbătă că nu candidează la Primăria Capitalei şi că îşi face partid.

Ilie Bolojan a numit un nou șef al Corpului de Control. Cine este Crinel Nicu Grosu. DOCUMENT
Stiri Politice
Ilie Bolojan a numit un nou șef al Corpului de Control. Cine este Crinel Nicu Grosu. DOCUMENT

Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a numit în funcţia de şef al Corpului de Control al Prim-Ministrului, cu rang de secretar de stat, pe Crinel Nicu Grosu.

Șeful MIPE, despre relația lui cu subalternii: O mică parte dintre ei s-au simţit lezaţi că am cerut să nu mai chiulească
Stiri Politice
Șeful MIPE, despre relația lui cu subalternii: O mică parte dintre ei s-au simţit lezaţi că am cerut să nu mai chiulească

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, spune că și-a permis „aroganţa” să le ceară angajaților să respecte o ținută vestimentară decentă la muncă, dar a sperat ca ei să nu vină îmbrăcați ca la piață așa cum deja unii au făcut-o.

Recomandări
Confuzie la început de an școlar. Mii de elevi nu știu dacă vor începe sau nu cursurile luni. Profesorii anunță proteste
Stiri Educatie
Confuzie la început de an școlar. Mii de elevi nu știu dacă vor începe sau nu cursurile luni. Profesorii anunță proteste

„Mai sunați dumneavoastră, pentru noi informații” – acesta a fost mesajul primit, de la profesori, de mii părinți, derutați de mesaje contradictorii despre prima zi de școală.

Românii au cheltuit mai mult înainte de scumpiri, dar BNR estimează un vârf al creșterii prețurilor în toamnă
Stiri Economice
Românii au cheltuit mai mult înainte de scumpiri, dar BNR estimează un vârf al creșterii prețurilor în toamnă

Suntem mai cumpătați când cumpărăm alimente, dar dăm mai mult pe alte produse - mai ales pe benzină și motorină. Astfel, consumul și-a mai revenit în luna iulie, arată Institutul Național de Statistică.

Fugarii de lux ar putea ajunge în pușcăriile din România. Instanțele străine nu mai pot refuza predarea condamnaților
Stiri Justitie
Fugarii de lux ar putea ajunge în pușcăriile din România. Instanțele străine nu mai pot refuza predarea condamnaților

Fugarii români care au fost condamnați în România nu vor mai putea să-și execute pedepsele într-o altă țară fără acordul autorităților de la noi. Este decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene și are putere de lege pentru toate țările membre.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Superspeed
S9E17

22:06

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 06 Septembrie 2025

02:06:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 17 - 2025

22:31

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 05 Septembrie 2025

01:32:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28