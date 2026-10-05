”PSD, ca principalul partid din Parlament, a solicitat preşedintelui mandatul de prim-ministru. Nominalizarea sunt eu, aşa cum ştiţi, şi această nominalizare a fost făcută în urmă cu câteva săptămâni”, a spus Sorin Grindeanu, potrivit News.ro.

Sorin Grindeanu a precizat că PSD îşi doreşte să fie parte a soluţiei.

”PSD îşi doreşte să avem rapid un guvern, un guvern care să facă rectificare, să facă bugetul anul acesta, astfel încât să intrăm în 2027 cu un buget nou. PSD îşi doreşte, şi am transmis preşedintelui încă din primăvară, schimbarea direcţiei de administrare a ţării”, a menţionat liderul PSD, arătând că austeritatea pe care a impus-o Ilie Bolojan nu este o soluţie.

”Această austeritate a dus la scădere economică, la cea mai mare inflaţie din Europa, la scăderea consumului 12 luni consecutiv, la 70.000 de şomeri în plus, la scăderea investiţiilor directe în România”, a mai afirmat Grindeanu.

El a menţionat că PSD consideră că modul de a conduce guvernul, de a administra ţara, e unul greşit şi trebuie să schimbe această direcţie, şi asta a transmis preşedintelui.

”Încă o dată vă spun că ne dorim să fim parte a soluţiei. Nu avem linii roşii pe care alţii le au. Sigur, susţinem soluţii din care facem parte. N-am făcut congrese prin care să eliminăm pe ceilalţi, să spunem că nu vom mai face niciodată majorităţi, n-am trasat lucrurile în acest mod, aşa că îmi doresc rapid şi noi dorim rapid să avem această soluţie. O soluţie care să ne scoată din acest blocaj politic şi să schimbe direcţia ţării”, a mai spus Sorin Grindeanu la Cotroceni.