Declarații foarte dure din partea ministrului de Interne la adresa manifestanților din 10 august

Declarații foarte dure din partea ministrului de Interne, Carmen Dan, la adresa manifestanților de la mitingului diasporei din 10 august.

"De un an şi opt luni, Jandarmeria Română gestionează genul acesta de manifestaţii publice, aducând în prim plan acea componentă de dialog şi comunicare pe care o are Jandarmeria, şi asta plecând de la faptul că (...) acel caracter de spontaneitate reglementat dă naştere la foarte multe interpretări. Şi cred că suntem cu toţii de acord că nu mai putem vorbi de spontaneitate atunci când avem organizarea acestor activităţi de protest online. (...)

Nu poţi spune despre o instituţie a statului că a fost violentă când, de un an şi opt luni, în condiţiile acestor prevederi legale, gestionează aceste adunări, făcând tot ce stă în puterea acestei instituţii pentru ca aceste proteste să nu degenereze.

Şi până la momentul 10 august a acţionat cu multă maturitate şi chiar în data de 10 august noi am făcut dovada că intervenţia Jandarmeriei a fost doar în sensul asigurării ordinii publice, nu a restabilirii, pentru că, aşa cum am precizat, jandarmii au venit pentru asigurarea dispozitivului de ordine publică, nu îmbrăcaţi în echipamentul de intervenţie. Şi această intervenţie s-a desfăşurat gradual, până la momentul în care ne-am aflat sub incidenţa prevederilor articolului 19, alin. 2, care dispune în sensul reacţiei în forţă, în condiţiile în care avem create condiţiile atentării la integritatea corporală a forţelor de ordine şi a manifestanţilor", a spus șefa de la interne în timpul audierilor de la comisia de apărare din Senat.

Carmen Dan a susținut că reacția în forță a fost impusă numai în condițiile în care s-a atentat asupra integrității jandarmilor.

Audierea celor care au coordonat reprimarea protestelor din Piață Victoriei din 10 august vine în contextul în care, luni, conducerea PSD a decis prin vot că autoritățile statului au acționat corect.

În plus, Liviu Dragnea a transmis și un mesaj de susținere pentru jandarmerie. Până în acest moment, în anchetă de la parchetul militar, procurorii au început urmărirea penală împotriva a trei șefi ai jandarmeriei și a unui secretarul de stat din Ministerul de Interne.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!