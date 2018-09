Prefectul Capitalei, despre proteste: Eu nu am emis un ordin, am aprobat un ordin dat de Jandarmerie

Pro TV

Prefectul Capitalei, Speranţa Cliseru, a declarat marţi, la audierile din Comisia pentru apărare de la Senat, că nu a participat "niciodată la niciun fel de jocuri politice".

Ea a precizat că, de fapt, nu a emis un ordin de intervenție în forță a jandarmilor, ci doar a aprobat o cerere în acest sens a Jandarmeriei.

”Referitor la diferența dintre cele 2 articole din cele 2 legi, articolul 34 din legea 550 a Jandarmeriei care menționează că intervenția se dispune în scris de către prefect, deci dispune prefectul, deci emite un act de dispunere - și conform legii 60 a adunărilor publice, că o aprobă.

Deci e o diferență foarte mare între a aproba la cererea jandarmeriei o intervenție și a dispune o intervenție în scris. Deci noi ne aflăm acum sub incidența legii 60, de aceea a fost și acea confuzie și în comunicatele ministerului, probabil, care au ieșit a doua zi și au spus că am emis eu un ordin, când de fapt eu n-am emis niciun ordin.

Dumnealor au considerat că s-a acționat pe altă lege. Deci având aceste două legi cu aceste paragrafe, care n-au fost niciodată dezbătute sau măcar comparate, cum o facem în zilele acestea, probabil că a fost o mică confuzie la nivelul ministerului, legată și de faptul că probabil nimeni nu m-a întrebat dacă am emis sau n-am emis înainte să se exprime public.” - a spus prefectul.

"Eu nu am semnat un ordin (ordinul de evacuare a manifestanţilor din Piaţa Victoriei, la mitingul de pe 10 august - n.r.). Eu am aprobat un ordin dat de Jandarmerie. Am răspuns solicitării de a semna, nu a încercat cineva să mă convingă. Nu am participat şi nu voi participa niciodată la niciun fel de jocuri politice", a precizat Speranţa Cliseru.

Potrivit prefectului, Jandarmeria acţionează în baza legii acestei instituţii şi a acţionat în conformitate cu prevederile ei.

"Jandarmeria acţionează în baza legii dumnealor şi au acţionat conform prevederilor ei. Coordonatorul acţiunii a fost domnul Cazan (şeful Jandarmeriei Bucureşti, maiorul Laurenţiu Cazan - n.r.). Restabilirea ordinii publice şi intervenţia în forţă sunt legate de aceeaşi activitate, nu pot fi separate. Solicitarea pentru aprobarea ordinului de intervenţie a fost făcută de cel care avea misiunea să asigure menţinerea ordinii publice în Piaţa Victoriei", a afirmat Cliseru.

Prefectul Capitalei a mai spus că nu cunoaşte motivul pentru care nu a fost invitată la şedinţele operative ale Jandarmeriei, în data de 10 august.

"Eu am convocat organele responsabile de două ori, aceste structuri, ne-am întâlnit, am luat toate măsurile şi am făcut absolut tot ceea ce trebuia să fac în calitate de prefect. Faptul că nu am fost invitată la şedinţele operative de organizare trebuie să îi întrebaţi pe cei care vin în faţa dumneavoastră. Vă asigur că, în calitate de prefect, cunosc foarte bine legea şi o aplic în litera şi spiritul ei", a subliniat Speranţa Cliseru.

În altă ordine de idei, prefectul Capitalei le-a spus membrilor Comisiei pentru apărare din Senat că nu a existat niciun organizator care să îşi asume mitingul de pe 10 august.

"Încă din luna iunie au fost solicitări din partea unui ONG din străinătate, am fost informată că vor să organizeze un miting cu un milion de oameni. Prima reacţie a Primăriei Capitalei a fost să respingă solicitarea pentru că nu intră un milion de oameni în Piaţa Victoriei. Ulterior, am fost de acord. La acea şedinţă unde am fost şi eu s-a pus problema să se aprobe, dar să se comunice solicitantului care sunt condiţiile de participare la acest miting. Cu câteva zile înainte de miting a mai venit o solicitare de la o organizaţie - PACT. Li s-a aprobat şi au fost chemaţi să semneze protocolul cu Jandarmeria, ei au refuzat şi aceşti organizatori nu au semnat acest ordin. Putem trage concluzia că nu a fost niciun organizator care să îşi asume acest miting", a arătat prefectul.

Speranţa Cliseru a fost audiată marţi în Comisia pentru apărare din Senat în legătură cu evenimentele din data de 10 august, din Piaţa Victoriei.

