Dăncilă, despre amnistie şi graţiere: ”Nu am discutat încă cu Ministrul Justiţiei”

iStock

Premierul Viorica Dăncilă a declarat că mai mulţi dintre ambasadori au întrebat-o despre amnistie şi graţiere şi că multe dintre aceste întrebăr erau dezinformări, ea precizând că a spus că nu area încă un proiect.

Dăncilă a spus într-un interviu la Antena 3, citat de news.ro, că nu a discutat încă cu ministrul Justiţiei despre acest act normativ.

"Da, au existat discuţii legate de acest aspect, m-au întrebat dacă dau graţierea şi amnistia în 2018, mai mulţi dintre ambasadori au întrebat de acest lucru. Dar eu cred că multe din lucrurile pe dânşii le spuneau erau dezinformări erau ştiri false care au fost induse, efectiv ne spuneau că dăm pentru anumiţi oameni o amnistie sau o graţiere, o altă lege nu o dai pentru o persoană sau pentru două persoane, dai o lege pentru că aşa crezi că este normal şi pentru că vrei să faci lucruri bune sau să îndrepţi anumite lucruri care sunt greşite. Deci am avut aceste discuţii, m-au întrebat, au spus că pe 19 decembrie sau ceva de genul acesta vreau să dau amnistia şi graţierea, le-am spus că nu este adevărat, nu am încă un proiect şi nu am discutat despre acest lucru", a declarat Dăncilă la Antena 3.

Ea a spus că a văzut că foarte mulţi au spus că deja vedeau un act normativ legat de amnistie, de graţiere, că scapă violatorii.

"Vă daţi seama că nu o să permit aşa ceva. Dar, revin, nu am discutat încă cu Ministrul Justiţiei despre acest act normativ", a precizat prim-ministrul.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer