Comisie parlamentară de anchetă pentru acuzaţiile de fraudă la alegerile europarlamentare

Călin Popescu-Tăriceanu a anunţat luni că într-o discuţie cu liderii grupurilor parlamentare ale PSD şi ALDE a propus constituirea unei comisii de anchetă pentru a analiza acuzaţiile de fraudă la alegerile europarlamentare din 26 mai.

"Am făcut propunerea, după o discuţie cu liderii grupurilor parlamentare PSD-ALDE, de constituire a unei comisii speciale comune de anchetă Cameră - Senat, pentru a analiza aceste acuzaţii care au apărut de fraudă la alegerile pentru Parlamentul European de pe 26 mai", a declarat Tăriceanu, după şedinţa Birourilor permanente reunite, potrivit Agerpres.

El a adăugat că au apărut, în ultima perioadă, în spaţiul public,"foarte multe elemente care par să constituie dovezi clare de fraudare sau de nereguli în procesul electoral".

"În spaţiul public, în ultima perioadă, foarte multe elemente care par să se constituie în dovezi clare de fraudare sau de nereguli în procesul electoral au apărut, au fost discutate şi vom demara procedura pentru constituirea acestei comisii speciale comune, care va trebui să discute cu Autoritatea Electorală Permanentă, în primul rând, cu Biroul Electoral Central, pentru a vedea dacă aceste elemente sunt reale şi acuzaţiile se dovedesc reale, se justifică sau nu", a susţinut Tăriceanu.

La rândul său, președintele PSD Viorica Dăncilă a confirmat luni că s-a discutat la o ședință a coaliției de guvernare despre o sesiune extraordinară a Parlamentului şi despre înfiinţarea unei comisii "pentru fraudele de la votul de la alegerile europarlamentare din data de 26 mai".

"Am avut o şedinţă de coaliţie unde am abordat trei teme principale. Prima a fost referitoare la înfiinţarea unei comisii pentru fraudele la votul de la alegerile europarlamentare din data de 26 mai, am văzut că au apărut foarte multe sesizări în spaţiul public şi considerăm că este necesară o comisie la nivel de Parlament care să analizeze aceste sesizări, pentru că avem o datorie faţă de populaţie pentru aflarea adevărului. Al doilea subiect a fost cel legat de referendum, după cum ştiţi, s-a înfiinţat o comisie la nivelul Parlamentului unde căutăm soluţii, astfel încât votul din Diaspora să fie un vot al tuturor cetăţenilor, alegeri la care să participe toţi cetăţenii din Diaspora. Alianţa PSD-ALDE merge pe două posibilităţi, una - votul anticipat prelungit şi cealaltă - votul prin corespondenţă", a spus Dăncilă la Palatul Parlamentului, după şedinţa coaliţiei de guvernare.