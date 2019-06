Dăncilă, atac în Parlament: Mai uşor cu ameninţările! Puteţi să vă daţi doctoratul în plângeri

Viorica Dăncilă i-a solicitat liderului grupului PNL de la Camera Deputaţilor, Raluca Turcan, să "o lase mai uşor" cu ameninţările şi cu plângerile penale şi să facă diferenţa între votul la alegerile parlamentare şi cel de la europarlamentare.

"Aţi vorbit despre ordonanţele de urgenţă. Vreau să vă reamintesc că într-un an Guvernul Cioloş a dat 114 ordonanţe de urgenţă, Guvernul Boc a dat 130, Guvernul Dăncilă a dat 114 ordonanţe de urgenţă. Există o diferenţă - Guvernul Dăncilă nu a făcut ceea ce a făcut Guvernul Cioloş, nu a modificat 151 de articole într-o singură noapte din Codul penal şi Codul de procedură penală.(...) Doamna Turcan, vorbiţi de ignorarea votului oamenilor. Noi am învăţat din acest vot, am văzut care sunt greşelile şi nu le repetăm, însă dumneavoastră ignoraţi votul românilor. Ei au votat în 2016 pentru o majoritate PSD-ALDE în Parlament tocmai pentru a guverna această ţară. Încercaţi să faceţi diferenţa între votul la alegerile parlamentare, votul la alegerile europarlamentare, votul la alegerile locale. Am să rog pe cineva să vă explice semnificaţia fiecărui vot, pentru că văd că nu puteţi să faceţi diferenţa. În acelaşi timp, mai uşor cu ameninţările, stimată doamnă. Ştiu că puteţi să vă daţi doctoratul în plângeri penale (...) O să faceţi plângeri penale împotriva tuturor celor care nu v-au votat pentru că nu inspiraţi încredere? Acest lucru înseamnă democraţie? Cine nu este de acord cu mine, este împotriva mea şi îi fac plângere penală", a spus premierul în plenul Parlamentului, la finalul dezbaterilor la moţiunea de cenzură.

Dăncilă îl critică și pe Dan Barna

Ea a adăugat că oamenii nu apreciază ura şi jignirile şi că şi-ar fi dorit ca Opoziţia să vină cu argumente.

"Şi dacă tot vorbiţi despre partiduleţe, cred că faceţi referire la partidul care v-a promovat, la PDL, în niciun caz la PSD. Aţi devenit mult prea devreme aroganţi, iar această aroganţă vă va duce la pierzanie la fel cum a făcut şi altă dată. Ne vom vedea la următoarele alegeri generale şi vom vedea dacă veţi vorbi în acelaşi mod. Nu este o ameninţare, este încrederea pe care putem să o generăm din partea oamenilor, este încrederea pe care oamenii ne-o vor da pentru ceea ce facem. Nu aveţi argumente, nu aveţi un program de guvernare, lucru recunoscut de domnul Cîţu. (...) Domnule Barna, pentru interesul dumneavoastră, pentru interesul electoral, chiar sunteţi în stare de orice? Să duci în derizoriu rezultatele Preşedinţiei Consiliului UE nu vă face cinste. Este recunoscut acest rezultat de toate statele membre şi nu numai", a afirmat ea.

Ea i-a transmis deputatului PMP Marius Paşcan că face "o gravă confuzie" şi nu a înţeles diferenţa dintre alegerile pentru Parlamentul naţional şi cel european.

"Dacă jigniţi, să nu credeţi că sunteţi mai puternic, înseamnă că nu aveţi argumente. Eu nu am să jignesc pentru că am cei şapte ani de acasă. (...) Sunt sigură că PSD rămâne în istorie pentru deciziile bune pe care le-a luat pentru români, pentru că nu am luat nicio decizie împotriva românilor. Alţii au făcut-o şi românii nu uită, dar dumneavoastră veţi rămâne în istorie prin ura pe care aţi adus-o în societate şi acest lucru va fi taxat de către români", a încheiat aceasta.