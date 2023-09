Comisia Europeană lansează o nouă linie de finanțare. România ar putea obține o bună parte din suma de șapte miliarde

Iar România ar putea obține o bună parte din bani, având în vedere că un procent însemnat din exporturile ucrainene trec prin țara noastră.

Totodată, pentru prima dată, Ucraina și Republica Moldova vor putea atrage finanțare, în aceleași condiții ca statele membre.

Este vorba de proiecte aflate de-a lungul culoarelor de solidaritate, care permit exportul din Ucraina prin statele membre.

Adina Vălean: „Am avut provocări – blocaje, capacitate limitată, costuri logistice mai mari”

Din mai 2022 și până în prezent, Ucraina a exportat prin coridoarele solidarității peste 53 de milioane de tone de produse agricole.

Comisia Europeană estimează că asta a adus țării vecine un venit total de aproximativ 38 de miliarde de euro.

Adina Vălean, comisarul european pentru Transporturi: „Atunci când am lansat culoarele de solidaritate, 2 milioane de tone din exporturile ucrainene de cereale, semințe oleaginoase și produse conexe au fost transportate prin intermediul acestora. În luna august a acestui an, această cifră a fost de 4 milioane de tone. Am avut provocări – blocaje, capacitate limitată, costuri logistice mai mari. Dar am avut și parteneri; parteneri care au dat dovadă de angajament și – cel mai important – de solidaritate. Solidaritatea a dus la o cooperare fără precedent între România și Republica Moldova, de exemplu, pe segmentul Dunării”.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 26-09-2023 08:49