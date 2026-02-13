În opinia sa, Ilie Bolojan este „tocat zi de zi” în media, în mod cu „totul nedrept”. Dacă ar fi fost aplicate încă de anul trecut toate măsurile convenite în coaliție, „inclusiv tăierea privilegiilor”, acum țara ar fi fost într-o situație mult mai bună, scrie Ciprian Ciucu, vineri, pe Facebook.

„Este cu totul nedrept!”

„Este cu totul nedrept! Ilie Bolojan este tocat zi de zi în media. În toată media. Dar nimeni nu mai spune că, dacă toate măsurile agreate ar fi fost luate anul trecut, inclusiv tăierea privilegiilor, acum țara ar fi fost mult mai bine! Nimeni! Au lăsat să treacă doar măsurile care au afectat populația, după care au blocat reformele necesare, după care a început subminarea credibilității singurului om asumat și suficient de curajos încât să facă ce trebuie după dezastrul bugetar lăsat tot de ei”, este de părere Ciucu, prim-vicepreședinte PNL.

„Și-a pus credibilitatea în joc”

Potrivit acestuia, Ilie Bolojan și-a pus „credibilitatea în joc” și nu a răspuns „infamiilor”. În acest timp, „repetenții dau lecții”, iar cei „obscen de bogați” din afaceri cu statul și din privilegii „îl caută la ceasul de la mână” pe prim-ministru.

„Liberalii trebuie să fie lângă Ilie Bolojan. În noiembrie 2024 a salvat partidul de la un dezastru cu o cifră! Și-a pus credibilitatea în joc și a dat apoi românilor o speranță! Unii uită sau se fac că uită! Fără Bolojan, acum era adio alianță de guvernare! Pentru că da, deja este un tipar, venim mereu după populiștii de stânga să reparăm dezastrul lăsat de ei. Și în tot acest timp, Ilie Bolojan a tăcut. Nu le-a răspuns infamiilor”, scrie primarul Capitalei.

Protocolul de guvernare și reformele amânate

Ciucu adaugă că, în urmă cu jumătate de an, „nu se înghesuia nimeni” să preia funcția de prim-ministru. A fost semnat un protocol de guvernare „cât de cât reformist”, dar ulterior a fost amânată și compromisă orice reformă care ar fi redus privilegiile.

„Nu știau cum să se facă că plouă și căutau tehnocrați pe care să-i bage la înaintare. Și nici pe aceia nu-i găseau! Marii bărbați politici! Marii asumați de astăzi! Marii critici! Au semnat cu bună știință un protocol de guvernare, cât de cât reformist, dar cu gândul de a boicota guvernarea imediat ce măsurile grele pentru populație vor fi fost luate. Și apoi au amânat și au compromis orice reformă care ar fi luat din privilegiile lor. Avem o țară devalizată, avem orașe devalizate, avem companii de stat, naționale și municipale devalizate! De către cei cu privilegii”, apreciază liderul liberal.

„Politica este doar despre narative”

Politica și comunicarea publică sunt astăzi „doar despre narative”, promovate de cei care au mai mulți bani. „Un spectacol grotesc, dezgustător”, consideră Ciucu.

„Este perfid «narativul» împins de ei cum că Bolojan este împotriva poporului, împotriva oamenilor! De fapt, ei sunt! Bolojan și-a asumat măsurile necesare pentru ca țara noastră să rămână pe linia de plutire! Cu promisiunea, sub semnătura de pe protocol, că vor urma și sistemele publice, și administrația, și companiile municipale și specialii. Țara specialilor! Politica, comunicarea publică este astăzi doar despre «narative». Și despre bani: cine are mai mulți bani să «împingă narative»! Oamenii uită, despre politică memoria oamenilor este scurtă! Și contează doar narativul”, adaugă Ciprian Ciucu.