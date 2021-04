Cioloș, nemulțumit: ”Modul în care a procedat Florin Cîțu este absolut inacceptabil”

Co-președintele USR-PLUS Dacian Cioloș a comentat, miercuri, decizia premierului Florin Cîțu de a-l demite pe ministrul Sănătății Vlad Voiculescu, despre care a spus că ”este inacceptabil”.

Cioloș s-a arăta nemulțumit de faptul că o astfel de măsură a fost luată de PNL fără consultarea conducerii Alianței USR PLUS și a Coaliției.

”Modul în care a procedat Florin Cîțu, înaintând președintelui Klaus Iohannis cererea de demitere a lui Vlad Voiculescu fără consultarea conducerii Alianței USR PLUS și a Coaliției, este absolut inacceptabil. Din păcate, în aceste zile sunt în recuperare medicală și nu pot interveni public. Vom avea imediat o ședință a conducerii Alianței USR PLUS și vom decide împreună ce vom face. Dragoș Tudorache, președintele executiv PLUS, va exprima punctul nostru de vedere public în orele următoare” - a anunțat Cioloș pe Facebook.

Miercuri, premierul Florin Cîţu l-a revocat din funcţie pe ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, anunţând că, interimar, la conducerea ministerului va fi vicepremierul Dan Barna. Totodată, şeful Executivului a demis-o din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii pe Andreea Moldovan.

Liderul deputaţilor USR PLUS, Ionuţ Moşteanu, a declarat miercuri că, din punctul său de vedere, se poate vorbi de o criză politică în România.