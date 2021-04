CTP: Ce înseamnă că Vlad Voiculescu nu e diamant? Înseamnă că e prost, dar e prostul nostru

Cristian Tudor Popescu l-a criticat pe co-președintele USR-PLUS Dan Barna pentru susținerea politică acordată ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, după evenimentele de la Spitalul Foișor din București.

Gazetarul este de părere că ceea ce s-a întâmplat la Spitalul Victor Babeș din Capitală, unde au murit trei pacienți, nu este doar un eveniment tragic, deoarece nu este primul de acest fel, având loc după incidente la spitalele din Piatra Neamț, Balș și, mai recent, la Spitalul Foișor.

Reacția lui Cristian Tudor Popescu vine după ce Barna a afirmat că ”Vlad Voiculescu nu este un diamant în ceea ce înseamnă managementul sistemului de Sănătate, dar este de departe cea mai bună opțiune pe care o avem în acest moment”.

”Îl avem pe Voiculescu, care nu e diamant, spune domnul Barna, dar e prost. Adică ce înseamnă că nu e diamant, dar nu avem altul mai bun? Înseamnă că e prost, dar e prostul nostru. Și nu permitem, pentru că noi suntem USR-Plus și nu permitem să-l dați jos. Este și ilogic ce a spus domnul Barna, e profund ilogic. A spus că deși nu e diamant domnul Voiculescu, noi nu avem altă soluție mai bună. Care noi?

USR Plus? Păi dacă USR Plus nu găsește în rândurile sale, ale membrilor, simpatizanților săi, nu găsește pe nimeni mai bun decât Voiculescu, ce împiedică USR Plus să ia un medic valoros din țara asta, un cadru universitar, o persoană mai presus de orice suspiciune în ce privește integritatea și competența și să o pună în această funcție în folosul cetățenilor, girată și sprijinită de USR Plus. E ilogic ce spune domnul Barna.” - a spus Cristian Tudor Popescu la Digi24.

Tragedia de la spitalul Victor Babeș

Încă o tragedie zguduie sistemul de sănătate de la noi. După episoadele cutremurătoare de la Piatra Neamț și de la Institutul Matei Balș, acum la Spitalul Victor Babeș din Capitală au murit oameni nevinovați.

Trei pacienți infectați cu SARS-COV2 s-au stins luni după-amiază în urma unei defecțiuni a Unității Mobile de Terapie Intensivă din curtea instituției. Alți cinci bolnavi, internați și ei acolo, au fost salvați și transferați în stare gravă.

8 pacienți erau internați în TIR-ul de Terapie Mobila de la Spitalul Victor Babeș când s-a produs incidentul. 3 dintre ei, care erau intubați și ventilați mecanic, nu au mai putut fi salvați.

Ceilalți au fost resuscitați de doctori până când au sosit ambulantele. Doar unul a avut loc într-o secție internă de Terapie Intensivă. Alți doi au fost transferat la Spitalul Bagdasar Arseni, unul la ROL2 și altul la Floreasca.

Starea acestor bolnavi este gravă, spun medicii, pentru că, deși nu erau intubați, erau conectați la oxigen.