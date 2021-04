Criză politică în Guvern, după ce Cîțu l-a demis pe Voiculescu: ”Orice variantă este pe masă”

Este criză politică în România, după ce premierul Florin Cîțu l-a demis pe ministrul Sănătății Vlad Voiculescu. Liderul deputaților USR-PLUS Ionuț Moșteanu a confirmat în fața presei că ”orice variantă este pe masă”, inclusiv ieșirea de la guvernare.

Conducerile USR-PLUS se reunesc astăzi, de la ora 12.00, de urgență, pentru a discuta despre planul de acțiune.

Cronologia evenimentelor - LIVE TEXT:

ora 11.45 Liderul UDMR: Coaliția trebuie să meargă mai departe

Coaliţia trebuie să meargă mai departe, pentru că şi-a asumat responsabilitatea pentru toată ţara, a declarat vicepremierul Kelemen Hunor, liderul UDMR.

"Este decizia şi competenţa, atributul constituţional exclusiv al premierului, nu se comentează, ci se anunţă şi se aplică. Deci, din acest punct de vedere, prea multe comentarii n-aş vrea să fac. Sigur, au fost mai multe motive şi multe momente care au dus la această decizie a premierului. Coaliţia trebuie să meargă mai departe, că noi ne-am asumat responsabilitatea pentru toată ţara. Nu văd motive pentru o altă formulă de guvernare şi coaliţia nu s-a format pentru un singur om, nu s-a format pentru un singur partid. Guvernul are la bază un acord de coaliţie, un program de guvernare şi nişte deziderate mari, importante pentru ţară. Deci, aşteptăm nominalizarea unui nou ministru", a afirmat vicepremierul pentru Agerpres.

ora 11.40 Ciolacu: Revocarea lui Voiculescu a venit prea târziu

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirmă că revocarea lui Vlad Voiculescu din funcţia de ministru al Sănătăţii a venit 'mult prea târziu pentru mulţi români care şi-au pierdut viaţa sau şi-au distrus sănătatea".

"Sunt 4 luni în care au ars spitale, în care morţii de COVID au fost batjocoriţi, în care bolnavii în stare gravă au fost evacuaţi din spital în miez de noapte, în care pacienţii au murit cu zile din cauza avariilor de la instalaţiile cu oxigen. 4 luni în care Iohannis a tăcut, iar Cîţu şi întreaga Coaliţie a Austerităţii au protejat acest ministru catastrofă! PNL, USR+ şi UDMR să nu îndrăznească să mai pună astfel calamităţi în fruntea Sănătăţii, precum Voiculescu sau Tătaru. E timpul să pună un profesionist care ştie ce trebuie făcut în această criză sanitară", a scris Ciolacu pe Facebook.

ora 11.30 Liderul deputaților USR-PLUS: ”Orice variantă este pe masă”

Liderul deputaților USR-PLUS Ionuț Moșteanu a declarat că este surprins de decizia premierului Florin Cîțu de a-l demite pe ministrul Sănătății Vlad Voiculescu și a confirmat faptul că ”putem spune că este o criză politică”.

El a recunoscut faptul că unii lideri ai USR-PLUS cer ieșirea de la guvernare: "Orice variantă este pe masă. Sunt colegi care susţin şi această variantă, de asta va fi o discuţie serioasă, calmă, aşezată, astăzi în birourile naţionale reunite, după ce vom avea toate detaliile din cadrul acestei discuţii de dimineaţă şi vedem cum facem în continuare. Pe mine unul mă surprinde, mai ales că am fost şi la discuţia din coaliţie de luni, în care părea că lucrurile-s clare, ne-am clarificat şi am stabilit cum şi am stabilit că mergem împreună în această formulă în continuare", a afirmat Moşteanu.

Vlad Voiculescu a fost demis de urgență în plină pandemie

Vlad Voiculescu pierde funcția de ministru al Sănătății, după ce premierul Florin Cîțu a cerut revocarea acestuia.

Anunțul vine la capătul unor zile în care sistemul medical și gestionarea pandemiei au fost temele principale de ceartă în sânul coaliției.

Poziția lui Voiculescu a fost motiv de discuții între liderii PNL și USR, și, nu de puține ori, momentele tensionate nu au lipsit.