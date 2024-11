Cine este Cătălin Georgescu, soțul Elenei Lasconi. Are 23 de ani experiență în avocatură

​Elena Lasconi s-a căsătorit la vârsta de 18 ani și, patru ani mai târziu, a divorțat. La 18 ani după aceea, aceasta l-a cunoscut pe Cătălin Georgescu, actualul partener de viață, scrie ProTV.

Cătălin Georgescu a fost avocat până în anul 2019, având 23 de ani de experiență în domeniu. Atunci, el a făcut o schimbare în carieră și s-a angajat ca și consilier USR în Parlament.

„Zeci de legi le-a întors înapoi Cătălin, pentru că este foarte bun în ce face și își petrece și foarte mult timp la serviciu”, a spus Elena Lasconi.

Elena Lasconi a recunoscut, în cadrul unui interviu acordat pentru Life.ro, faptul că și-a cunoscut soțul, după ce a decis să îi ceară ajutorul lui Dumnezeu.

​„Anii au trecut și am început să simt gustul amar al vieții, o neîmplinire sufletească ce depășise, deja, faza de resemnare, care m-a apropiat și mai mult de Dumnezeu. Atunci, am realizat că, de fiecare dată când i-am cerut ceva lui Dumnezeu, el mi-a dat (…) M-am rugat (…) A vrut bunul Dumnezeu și ne-am lipit. Îmi pare rău că nu am făcut un copil!”, a mai povestit aceasta.





