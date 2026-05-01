"În unele staţii pot apărea temporar situaţii de indisponibilitate a produsului. Acestea sunt efecte punctuale şi de scurtă durată, staţiile fiind realimentate rapid. Preţurile curente la pompă reflectă atât limitarea adaosului în activitatea de distribuţie, cât şi în activitatea de rafinare, precum şi avantajele generate de modelul de business integrat. Această evoluţie a generat o creştere accelerată a cererii", au declarat reprezentanţii OMV Petrom, potrivit Agerpres.

Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România şi în ţările învecinate prin intermediul a aproximativ 780 de benzinării, sub două branduri - OMV şi Petrom.

În ultimele zile, în spaţiul public au apărut informaţii conform cărora unele staţii de carburanţi din ţară au rămas fără benzină sau motorină.

Preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă, atenţionase, printr-o analiză publicată miercuri, că preţul motorinei ar putea creşte în următoarele zile până la 9,4 - 9,6 lei pe litru, iar unele staţii de alimentare pot rămâne temporar fără stocuri de carburanţi, pe fondul tensiunilor de pe piaţa internaţională a petrolului, al diferenţelor mari de preţ dintre reţele şi al alimentărilor preventive.

"Vacanţa de 1 mai vine la pachet cu creşteri de preţ şi potenţială penurie locală, ceea ce trebuie să atragă vigilenţa celor care pleacă de acasă. Nu este vorba dacă se va scumpi motorina, ci cât de repede. Piaţa petrolului a reintrat într-o zonă de risc, iar efectele se simt deja în buzunarele şoferilor români. Barilul de ţiţei Brent stă agăţat în jurul a 110 dolari, împins în sus nu de o economie în plin boom, ci de instabilitate şi frică. Intervalul realist pentru următoarele zile - 106 până la 116 dolari - spune totul. Piaţa nu mai este despre echilibru, ci despre nervi. Iar nervii costă", susţine specialistul, într-o analiză intitulată "Motorina şi benzina urcă din nou - România plăteşte factura tensiunilor globale".

Potrivit analizei, ceea ce se întâmplă în România nu arată ca o criză clasică de aprovizionare, ci ca "o piaţă dată peste cap de preţuri administrate, diferenţe mari între reţele, panică de consum şi logistică incapabilă să absoarbă şocul".

"Săptămâna trecută, aproximativ 60 de staţii Petrom au rămas fără motorină standard, pe fondul unor preţuri mult mai mici decât la competitori; compania a vorbit despre situaţii punctuale şi temporare, nu despre lipsă naţională. Problema reală este alta: când o reţea vinde motorina cu zeci de bani mai ieftin, clienţii migrează masiv acolo. Stocurile locale se golesc, cisternele nu pot reaproviziona instant, iar staţia rămâne 'fără motorină'. Nu pentru că România nu mai are motorină, ci pentru că fluxul comercial se rupe local. Apoi intervine efectul de turmă. Un şofer vede pompa închisă, postează poza, alţii fac plinul preventiv, flotele trag mai mult, iar o problemă punctuală devine panică operaţională. Într-o piaţă normală, asta se reglează prin preţ. Într-o piaţă tensionată, cu plafonări, restricţii şi frică, reglajul devine brutal, nu mai creşte doar preţul, dispare produsul din unele staţii", consideră specialistul.