Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a prezentat joi valoarea subvenţiilor alocate de la bugetul de stat şi virate în contul fiecărui partid politic în luna iulie 2026.

Astfel, Partidul Social-Democrat a primit 5.132.818 lei, PNL - 2.794.483 lei, USR - 1.983.502 lei.

De asemenea, AUR a primit ca subveţie de la stat, în iulie, suma de 3.035.116 lei, PMP - 72.619 lei, S.O.S România - 1.319.399 lei.

Forţa Dreptei a primit subvenţie în valoare de 68.956 lei, Partidul Oamenilor Tineri - 1.063.111 lei.

Totalul subvenţiilor primite de partide în luna iulie a ajuns la suma de 15.470.004 lei.