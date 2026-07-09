Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a prezentat joi valoarea subvenţiilor alocate de la bugetul de stat şi virate în contul fiecărui partid politic în luna iulie 2026. 

Astfel, Partidul Social-Democrat a primit 5.132.818 lei, PNL -  2.794.483 lei, USR -  1.983.502 lei. 

De asemenea, AUR a primit ca subveţie de la stat, în iulie, suma de 3.035.116 lei, PMP - 72.619 lei, S.O.S România -  1.319.399 lei. 

Forţa Dreptei a primit subvenţie în valoare de 68.956 lei, Partidul Oamenilor Tineri - 1.063.111 lei. 

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Totalul subvenţiilor primite de partide în luna iulie a ajuns la suma de 15.470.004 lei