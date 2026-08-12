Avertizarea a fost emisă în contextul în care autoritățile spaniole au instituit miercuri, 12 august, nivelul maxim de prealertă pentru risc de incendii forestiere pe întreg teritoriul regiunii. Măsura a fost luată din cauza riscului extrem de incendii, generat de afluxul masiv de persoane care se vor strânge în zone deschise pentru a observa eclipsa solară, transmite Agerpres.

Decizia, care interzice accesul în zonele de câmp deschis și pe trasee, aduce restricții severe în parcurile naturale și zonele de agrement din Valencia. Toate activitățile sportive și recreative sunt interzise în zonele forestiere, iar camparea este interzisă în mai multe locații, printre care El Molinillo, Jorgola, Fuente Munoz, Fuente de Don Guillen, El Remedio, Porta Coeli și El Planas.

Recomandări pentru românii din Valencia

MAE recomandă cetățenilor români să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale și să evite deplasarea în zonele restricționate. De asemenea, este recomandată consultarea permanentă a informațiilor oficiale și alegerea cu prioritate a zonelor urbane pentru observarea eclipsei. În cazul în care există puncte oficiale de observare, acestea trebuie utilizate, iar accesul se face exclusiv pe căile amenajate, respectând traseele stabilite de autorități.

Contacte de urgență

MAE reamintește cetățenilor români că pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Valencia:

- +34 964.216 171

- +34 964.216.172

- +34 964.203.331

- +34 964.203.234

- +34 962.985.644

- +34 962.985.278

- +34 961.237.364

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate. Pentru situații de urgență, cetățenii au la dispoziție și telefonul de urgență al Consulatului: +34 677 842 467.

MAE recomandă, de asemenea, consultarea paginilor web https://valencia.mae.ro/ și https://www.mae.ro/, precum și utilizarea aplicației „Călătorește informat”, care oferă informații și sfaturi de călătorie.

Măsurile sunt obligatorii și afectează accesul la numeroase zone turistice, iar autoritățile spaniole au decis închiderea mai multor parcuri naturale, inclusiv Tinenca de Benifassa, Sierra de Irta, Penyagolosa, Prat de Cabanes-Torreblanca, Desert de les Palmes, Sierra d'Espada, Albufera, Puebla de San Miguel, Sierra Calderona, Hoces del Cabriel, Chera-Sot de Chera y Turia, Marjal de Pego-Oliva, Sierra de Mariola, Carrascal de la Font Roja și monumentul natural Cami dels Pelegrins de les Useres.