Care este procedura de suspendare din funcție a președintelui României. AUR îl acuză pe Nicușor Dan de ”încălcări repetate”

Mai exact, a lansat un website, care se numește ”suspeND.ro”, și care ”prezintă stadiul demersului de suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan, numărul de semnături necesare pentru declanşarea procedurii, poziţia fiecărui parlamentar faţă de suspendarea preşedintelui, precum şi posibilitatea românilor de a-şi exprima susţinerea pentru continuarea demersului".
Trebuie, însă, precizat faptul că nu este prima dată când partidul condus de George Simion anunță că vrea suspendarea președintelui Nicușor Dan.
Același lucru s-a întâmplat și la finalul anului 2025, când AUR a cerut declanșarea procedurilor pentru suspendarea președintelui, pe care îl acuza de încălcarea Constituției și de implicarea directă în funcționarea sistemului judiciar, după ce acesta a anunțat că va organiza un referendum în rândul magistraților.
De această dată, AUR afirmă că Nicușor Dan ar trebui suspendat din funcția de președinte al României pentru că nu propune un nume de prim-ministru, aşa cum prevede Constituţia, dar și pentru faptul că a exclus AUR de la consultările privind formarea guvernului.
”AUR consideră că suspendarea președintelui Nicușor Dan reprezintă un instrument constituțional legitim, necesar atunci când șeful statului încalcă în mod grav obligațiile prevăzute de Legea fundamentală. Inițiativa are la bază încălcări repetate ale obligațiilor constituționale ale președintelui, refuzul de a-și exercita rolul de mediator între instituțiile statului, excluderea arbitrară a principalului partid de opoziție din consultările privind formarea Guvernului și prelungirea fără precedent a blocajului politic prin tergiversarea desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru”, afirmă formațiunea politică.
Deja, cel mai mare partid parlamentar, Partidul Social Democrat, a anunțat că nu susține această inițiativă. De asemenea, Partidul Național Liberal, s-a pronunțat deja în luna iunie pe această temă, respingând planul AUR.
Ce spune Constituția despre suspendarea președintelui României
Procedura suspendării din funcție a președintelui este prevăzută în articolul 95 din Constituție.
Astfel, în cazul săvârșirii unor fapte grave prin care sunt încălcate prevederile Constituției, președintele României poate fi suspendat din funcție de Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună, cu votul majorității deputaților și senatorilor, după consultarea Curții Constituționale.
Mai exact, propunerea de suspendare trebuie semnată de cel puțin o treime din numărul total al deputaților și senatorilor, adică de 155 din totalul de 465.
Președintele poate da Parlamentului explicații cu privire la faptele ce i se impută.
Dacă propunerea de suspendare este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea președintelui.
Pe durata suspendării din funcție, interimatul este asigurat de persoana care ocupă a doua funcție în stat, cea de președinte al Senatului, potrivit articolului 98 din Constituție.
Ce prevede Legea referendumului
Potrivit Legii referendumului, au dreptul de a participa la referendum toți cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua referendumului inclusiv, cu excepția debililor sau a alienaților mintal puși sub interdicție, precum și a persoanelor condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale.
Referendumul este valabil dacă la acesta participă cel puțin 30% din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente.
Rezultatul referendumului este validat dacă opțiunile valabil exprimate reprezintă cel puțin 25% din cei înscriși pe listele electorale permanente.
Articolul 8 din Legea referendumului prevede că referendumul pentru demiterea președintelui României este obligatoriu și se stabilește prin hotărâre a Parlamentului, în condițiile prevăzute la articolul 95 din Constituție.
Cetățenii care participă la referendum au dreptul să se pronunțe prin „DA” sau „NU” la întrebarea înscrisă pe buletinul de vot: „Sunteți de acord cu demiterea Președintelui României?”.
Apoi, Camera Deputaților și Senatul se reunesc în ședință comună și votează suspendarea. Pentru adoptare este necesar votul majorității deputaților și senatorilor. Raportat la actuala componență de 465 parlamentari, majoritatea absolută înseamnă 233 de voturi (minimum).
Sursa:
ProTV
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