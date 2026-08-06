Care este procedura de suspendare din funcție a președintelui României. AUR îl acuză pe Nicușor Dan de ”încălcări repetate”

Mai exact, a lansat un website, care se numește ”suspeND.ro”, și care ”prezintă stadiul demersului de suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan, numărul de semnături necesare pentru declanşarea procedurii, poziţia fiecărui parlamentar faţă de suspendarea preşedintelui, precum şi posibilitatea românilor de a-şi exprima susţinerea pentru continuarea demersului".

Trebuie, însă, precizat faptul că nu este prima dată când partidul condus de George Simion anunță că vrea suspendarea președintelui Nicușor Dan.

Același lucru s-a întâmplat și la finalul anului 2025, când AUR a cerut declanșarea procedurilor pentru suspendarea președintelui, pe care îl acuza de încălcarea Constituției și de implicarea directă în funcționarea sistemului judiciar, după ce acesta a anunțat că va organiza un referendum în rândul magistraților.

De această dată, AUR afirmă că Nicușor Dan ar trebui suspendat din funcția de președinte al României pentru că nu propune un nume de prim-ministru, aşa cum prevede Constituţia, dar și pentru faptul că a exclus AUR de la consultările privind formarea guvernului.

”AUR consideră că suspendarea președintelui Nicușor Dan reprezintă un instrument constituțional legitim, necesar atunci când șeful statului încalcă în mod grav obligațiile prevăzute de Legea fundamentală. Inițiativa are la bază încălcări repetate ale obligațiilor constituționale ale președintelui, refuzul de a-și exercita rolul de mediator între instituțiile statului, excluderea arbitrară a principalului partid de opoziție din consultările privind formarea Guvernului și prelungirea fără precedent a blocajului politic prin tergiversarea desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru”, afirmă formațiunea politică.

Deja, cel mai mare partid parlamentar, Partidul Social Democrat, a anunțat că nu susține această inițiativă. De asemenea, Partidul Național Liberal, s-a pronunțat deja în luna iunie pe această temă, respingând planul AUR.