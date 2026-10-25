„Când vrei să îngropi o problemă, faci o comisie”. Raluca Turcan, atac la Guvernul Niculescu

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Turcan mai spune că atunci „când vrei să îngropi o problemă, faci o comisie. Sau, în varianta guvernului Niculescu, un grup de lucru”.

„Îmi pare rău să spun asta, dar măsurile anunțate de guvernul Niculescu după valul de violențe din școli sunt dezamăgitoare: nu au termene, nu au responsabili, nu au bugete alocate. Câteva întrebări apar în mod natural:

Mai mulți paznici, dar cine îi plătește? Școlile și primăriile, cu bugetele lor deja strânse?! Mai mulți consilieri psihologici, dar câți, de unde și din ce bani? Avem mare nevoie de mai mulți consilieri însă ești credibil când spui sursa de finanțare! Însă, nimeni nu spune nimic. Un mecanism de reacție rapidă cu patru ministere. Adică patru ministere și niciun responsabil...”, scrie Turcan pe rețeaua de socializare.

Fostul ministru afirmă că există unele măsuri care au fost propuse de colegii ei de la PNL, UDMR, USR și PSD, „în proiecte de lege depuse în Parlament”:

„Consiliere psihologică pentru elevii cu probleme emoționale sau comportamente de risc. Monitorizare audio-video în școli. Interzicerea telefoanelor pe toată durata cursurilor, inclusiv în pauze, cu depozitarea lor în spații special amenajate. Protecția copiilor sub 18 ani față de conținutul nociv online: violență, autovătămare, pornografie, cruzime. Fără conturi pe rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani, fără acordul părinților.”