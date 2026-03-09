Pe lângă pachetul de solidaritate dorit, liderul PSD îl acuză pe ministrul Finanțelor că a uitat să treacă în buget creșterea salariului minim, de la 1 iulie. Însă Alexandru Nazare face o ofertă, menită să mulțumească pe toată lumea - plăți din fondurile europene.

Noua schiță a bugetului nu conține și creșterea salariului minim, deși era stabilită, acuză Sorin Grindeanu. Măsura ar trebui să intre în vigoare la 1 iulie, iar creșterea netă ar fi de aproximativ 100 de lei.

Scandalul vine la pachet cu banii ceruți pentru ajutoare - 3,4 miliarde de lei.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Nu ne-am gândit, de exemplu, că ceea ce am închis în discuții în cadrul coaliției și anume salariul minim, că nu e prins. De ce ar fi bani suficienți să finanțezi, spre exemplu, deducerea de 400 de euro pe bursă, la cineva care joacă pe bursă, anual, și să nu poți să finanțezi indemnizația la copiii cu dizabilități de la 80 de lei la 190?!”

Creșterea salariului minim e prinsă în buget, îl contrazice ministrul Finanțelor, care propune o soluție de avarie pentru acordarea ajutoarelor.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: „Eu cred că pot fi finanțate și din fonduri europene și cred că ar trebui cu toții să depunem eforturi în acest sens”.

Proiecția bugetară prezintă o creștere a veniturilor față de anul trecut, cu aproape 20 de miliarde de lei, și vor ajunge, astfel, la peste 390 de miliarde de lei. Cheltuielile rămân, însă, mari, iar asta va duce la un deficit bugetar de 136 de miliarde de lei. Statul preconizează venituri mai mari din încasările de TVA, de pe urma accizelor, a taxelor pentru jocurile de noroc sau a amenzilor. Banii din încasările TVA vor merge la bugetele locale. Primăriile ar urma să primească peste 17 miliarde de lei, iar 5 miliarde sunt prevăzute pentru localitățile care nu se pot finanța.

Sufocată de datorii, Primăria Capitalei ar urma să împartă defalcat banii veniți de pe urma încasării impozitului pe venit cu sectoarele, dar și cu Ilfovul.

Marți, liderii partidelor de la putere au întâlnirea finală la Palatul Victoria pentru a definitiva proiectul de buget, care ar urma să fie adoptat în ședința de Guvern de joi. Urmează votul în Parlament, pentru care PSD nu și-a anunțat decizia.