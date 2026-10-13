„AUR are electoratul lui. PSD nu va reuși vreodată să își regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el. Noi, ca să ne recuperăm o parte din electoratul nostru, care parțial a mers și la AUR, va trebui să livrăm ceea ce așteaptă oamenii, să ne validăm prin măsuri puternice, pe care le așteaptă oamenii cu venituri medii și mici din țara noastră, pentru ei guvernăm. Nu cred că ne-ar avantaja pe noi să ne punem bine cu AUR-ul, nu ne-ar avantaja la nimic. Noi avem drumul nostru”, a afirmat Bogdan Ivan, la TVR, potrivit news.ro.

În ceea ce privește un eventual guvern PSD-AUR, el a declarat că, în acest moment, „nu vede” vreo șansă pentru o astfel de colaborare, deși e de acord că „în politică trebuie să ai discuții cu toată lumea”.

Ivan a susținut că PSD, cu toate greșelile sale, este „cea mai serioasă alternativă la sarabanda de populisme cu care vin partide care nu au fost niciodată la guvernare, care stau bine în campanii de PR și în case la 35.000 de euro, dar care, când e să le pună în practică, spun că a fost doar marketing electoral”.

„Oamenii s-au lămurit”, a conchis Ivan.