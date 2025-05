Ce a stârnit „sentimentele naţionaliste, izolaţioniste şi separatiste” ale românilor. Explicația lui Traian Băsescu

Asta în condițiile în care Uniunea Europeană şi NATO asigură securitatea şi progresul prin finanţările pe care le fac.

“Românii trebuie să înţeleagă, în primul rând, că suntem într-un moment extrem de important, poate, cel mai important de după Revoluţie, pentru că datorită efectelor unei guvernări proaste, au fost stârnite toate sentimentele naţionaliste, izolaţioniste şi separatiste. Foarte mulţi români vor ca România să fie aşa cum le-a băgat în cap Simion şi Georgescu, să fie suverană în sensul izolării. Nu mai vrem cu europenii, nu mai vrem cu NATO, vrem să fim noi singuri, luându-se după Trump, cu America First si cu izolaţionismul lui Trump şi nerealizând că o ţară precum Statele Unite, cu 300 de milioane de locuitori, pot suporta un aventurier pe post de preşedinte, un agent imobiliar, fie el ce o fi, dar cu gândire de bişniţar”, a declarat fostul preşedinte într-o intevenţie la televizată.

Traian Băsescu a mai precizat că Statele Unite pot suporta un asemenea preşedinte, dar România nu are 300 de milioane de locuitori şi nu are nici economia pe care o au Statele Unite.

”(România, n.r.) Nu poate suporta un preşedinte aventurier, un preşedinte izolaţionist, un preşedinte care vrea, mai degrabă, către Rusia decât către Uniunea Europeană şi NATO, fără a lua în considerare că Uniunea Europeană şi NATO îţi asigură securitatea şi îţi asigură progresul prin finanţările pe care le fac din banii cetăţenilor din Germania, din Franţa, din Olanda”, a spus Traian Băsescu.

Potrivit fostului preşedinte, România primeşte miliarde ca să-şi facă autostrăzi, să-şi facă reforma instituţională, să reorganizeze ţara, să facă ce are de făcut, educaţie şi sănătate.

”Opţiunile, de data asta, nici măcar nu mai sunt legate de partide. Partidele ar trebui să tacă. Este momentul în care românii, fiecare în parte, pot decide, iar prostia că vin ruşii, vin americanii, vine Ursula, vine Macron şi ne influenţează deciziile nu mai funcţionează. De data aceasta, fiecare român are o urnă de vot, are un buletin de vot şi are o stampilă pe care o poate aplica pe acel buletin de vot, cu opţiunea către Est şi atunci votează Simion sau către Vest, să rămânem unde suntem, în Europa şi în NATO, şi atunci votează Nicuşor Dan”, a mai declarat Băsescu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: