Bugetul a trecut cu un amendament care vizează un sprijin "one-off" pentru militarii care au pensii sub 3.000 de lei, cu care ministrul Radu Miruţă a spus că nu este de acord, deoarece nu există bani.

Parlamentarii PSD, UDMR, AUR și PACE au votat împreună.

Care sunt pragurile prevăzute:

- Pensionarii cu pensie sub 1.500 lei primesc 1.000 de lei

- Pensionarii cu pensie între 1.500 și 2.000 lei primesc 800 de lei

- Pensionarii cu pensie între 2.000 și 3.000 lei primesc 600 de lei

Amendamentul a fost votat inclusiv de parlamentari PSD şi a trecut cu 26 de voturi "pentru", 20 "împotrivă" şi trei abţineri.

"'One-off' - chiar şi cuvintele astea sunt jignitoare - unu că e ajutor, Armata Română ajută, nu este neapărat în situaţia de a fi ajutată şi 'one-off' înseamnă o dată şi gata. Dar oare militarii, care sunt consideraţi de unii că trebuie să fie ajutaţi, este suficient să-i ajuţi o dată şi gata? Ţara asta trebuie să aibă un buget care să aibă legătură cu realitatea, până când ajunge să fie suficient de sănătoasă încât în mod natural să le dea acestor oameni din zona militară beneficiile meritate", a explicat ministrul Apărării, potrivit Agerpres.

El a afirmat că în acest moment este vorba de "o sumă alocată pe hârtie", deoarece nu a fost informat care este sursa de finanţare a demersului. Potrivit lui Miruţă, impactul pe care l-ar aduce acest amendament ar fi de 12 milioane de lei.

În contextul votului PSD pentru acest amendament, Radu Miruţă a subliniat că o coaliţie este "un contract între părţi".

"La articolul 19, alineatul 2 din contractul acela al coaliţiei este menţionat că niciun partid nu poate propune măsuri care presupun creşterea cheltuielilor, fără un acord în coaliţie. Ceea ce vedem astăzi este fără un acord în coaliţie. Prioritară este acum trecerea bugetului. Fiecare partid va face o analiză despre cum se va poziţiona, având în vedere faptul că nu se mai prea respectă acordul coaliţiei", a transmis ministrul.

Bugetul propus de Guvern pentru Ministerul Apărării înseamnă credite de angajament de 112.593.422.000 de lei, în creştere cu 1,19% faţă de anul trecut, şi credite bugetare de 49.425.954.000 de lei, în creştere cu 16,62 % faţă de anul trecut.

În ceea ce priveşte cheltuielile curente, creditele de angajament sunt de 29.670.135.000 de lei, iar creditele bugetare - 27.139.751.000 de lei

La capitolul cheltuieli de personal sunt propuse credite de angajament de 14.184.708.000 de lei, în creştere cu 3,44 % faţă de 2025, şi credite bugetare - 13.882.708.000 lei, în creştere cu 3,22% faţă de anul trecut.