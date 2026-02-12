Un report de peste 51,7 milioane de lei (peste 10,15 milioane de euro) se înregistrează la Joker, la categoria I, iar la Loto 6/49, la aceeaşi categorie, se înregistrează un report de peste 22,31 milioane de lei (peste 4,38 milioane de euro).

La Joker, la categoria a II-a, reportul este în valoare de peste 352.900 de lei (peste 69.300 de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat de peste 4,62 milioane de lei (peste 908.900 de euro). La Noroc Plus este în joc, la categoria I, un report de peste 570.100 de lei (peste 111.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste 596.200 de lei (peste 117.000 de euro). La Super Noroc este în joc un report, la categoria I, de peste 34.100 de lei.