Extrageri Loto 6/49 duminică, 9 februarie. Loteria Română anunță un report de aproape 3 milioane de euro

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 14,89 milioane de lei (peste 2,99 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 12,22 milioane de lei (peste 2,45 milioane de euro), transmite Loteria Română.

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 10,41 milioane de lei (peste 2,09 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 157.200 de lei (peste 31.600). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 85.800 de lei (peste 17.200 de euro).

La tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 28.600 de lei. La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de aproximativ 49.600 de lei.

Români norocoși la extragere din 6 februarie

La tragerea Loto 5/40 de joi, 6 februarie, s-a castigat premiul la categoria I in valoare de 322.564 de lei (peste 64.800 de euro).

La tragerea Loto 6/49 de joi, 6 februarie, s-au castigat patru premii de categoria a II-a in valoare de 61.558,04 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate pe bilete.loto.ro, la o agentie din Blaj-judetul Alba, la o statie de plata si la o agentie din Oradea.

