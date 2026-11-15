Orice inflamație articulară – traumatică sau degenerativă – poate fi tratată prin radiologie intervențională, fără medicamente. În felul acesta, durerea dispare.

Genunchi, șold, gleznă, umăr – acestea sunt articulațiile mari. Oriunde pot apărea dureri cronice prin suprasolicitare. Sau după un traumatism. Din păcate, nu dispar cu antiinflamatoare. Aceasta deoarece, unde apare durerea cronică, medicii constată o rețea nouă și inutilă de vase mici de sânge.

Odată ce apare rețeaua vasculară, apar și filamentele nervoase așa-numite nemielinizate. Cele care produc durerea constantă. Antiinflamatoarele nu le impresionează. Ne explică medicul primar de radiologie intervențională, Florin Bloj:

Dr. Florin Bloj, medic primar radiologie intervențională: „Închizând acele vase cu ajutorul unor particule care nu eliberează medicamente, pur și simplu mecanic, ca niște dopuri, automat dispare și inervația care duce la apariția durerii. Deci noi pur și simplu închidem vasele care nu au ce să caute acolo și așa dispar și nervii care nu au ce să caute acolo. Procedura e în anestezie locală – aici am intrat pe la plica brațului și am putut să fac ambele șolduri și vă verificăm și genunchii”.

Printr-un vas de sânge, medicul introduce un cateter, un fir subțire, și cu acesta vor fi puse… dopuri vaselor mici și inutile, care întrețin durerea cronică. Vasele de sânge din organism nu sunt standard, ci diferă de la un om la altul. Din acest motiv, medicul verifică fiecare pas. Cum verifică că a închis vasele care au determinat tocmai durerea cronică în articulație? Iar vasele normale sunt libere și în stare perfectă:

Dr. Florin Bloj, medic primar radiologie intervențională: „Zona asta de umbră pe lângă sistemul vascular trebuie închisă. Ea e cea care produce durere, asta, și după ce închidem ce nu e bine, vasele normale rămân absolut deschise, dar zona aia dispare. Uite, toată zona de umbră dispare, au rămas doar vasele nemodificate”.

Orice articulație dureroasă poate fi tratată minim invaziv, spun recomandările mondiale. Aceste tratamente sunt destinate atât tinerilor, cu multiple mișcări repetitive, cu o singură articulație, sau vârstnicilor, înainte de indicația de proteză, spun medicii.