Consumate ne reconstruiesc fiecare celulă. Fără ele suntem în așa-numita malnutriție proteică. Cu proteine scădem grăsimea corporală.

Carnea, peștele, ouăle și urda conțin proteine complete, în cantitate mare, în aceeași matrice alimentară. Proteinele complete oferă organismului uman toți aminoacizii de care are nevoie - cărămizile de construcție și de reconstrucție celulară.

Proteinele complete furnizează aminoacizii esențiali

Facem calculele. 1 gram până la 1,2 grame de proteine de origine animală, pe zi, per kilogram corp. Atât avem nevoie ca să urmăm un regim echilibrat. Aveți 70 de kilograme, veți avea nevoie de 70-80 de grame de proteine pe zi.

Corespondent PROTV: „În cazul supraponderalilor, mai întâi facem calculul greutății normale, cu ajutorul indicelui de masă corporală. Să aflăm greutatea normală, adaptată înălțimii. Și la greutatea normală, calculați apoi proteinele necesare zilnic. Adică 1 gram per kilogram corp.”

Fără proteine, în cantitate corectă, nu ne menținem mușchii în stare bună. Apare în schimb grăsimea.

Dr. Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: „Dacă nu mănânci proteine corespunzător, trebuie să mănânci ceva și te îngrași, ai mai multă grăsime și mușchii se atrofiază și suntem cotropiți de grăsime.”

Proteinele și legumele verzi susțin pierderea kilogramelor

Cu proteine plus legume verzi pierdem sigur kilograme nedorite. Pește ori carne plus salată verde reprezintă oricum recomandarea pentru cină. Și fără pâine, paste, cartofi, orez ori mămăligă. În felul acesta, nu descărcați seara insulină, ceea ce e recomandat.

Conf. univ. dr. Cristina Căpușă, medic primar nefrolog: „Proteinele necesită mai multă energie din partea organismului pentru a fi degradate. Deci oferă mai puțină energie, dar consumă mai multă. Asta e motivul e motivul pentru care, dacă mănânci proteic, și cu puține zaharuri și grăsimi, slăbești. Îți aduce energie mai puțină, dar îți consumă mai multă. Organismul ia din rezerve ca să consume.

După ce consumăm proteine, organismul va face așa-numiți produși intermediari. Se numesc uree și creatinină și pot fi dozați în sânge. Dieta hiperproteică înseamnă 1,5 până la 2 grame de proteine per kilogram corp. Se poate ține fără repercusiuni câteva săptămâni.

Va crește creatinina, dar rinichii în stare perfectă se adaptează la cantitatea mare de proteină. Când slăbiți eficient, rinichii nu suferă.

Conf. univ. dr. Cristina Căpușă, medic primar nefrolog: „Odată ce există o boală cronică a oricărui organ, e bine să nu țină omul diete de unul singur pentru că le citește undeva sau să urmeze tratamente naturiste cu suplimente alimentare. În condițiile în care există o boală cronică, cel puțin unul din organele vitale ale omului este afectat. De obicei, când există afectarea unuia și celelalte suferă, chiar dacă nu e vizibil! Dietele trebuie făcute sub controlul specialiștilor, iar suplimentele evitate.”

Când aveți indicație medicală să pierdeți kilograme, dietele nu se iau de pe internet. Ci sunt indicate de medicul specializat în nutriție.