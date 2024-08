Copilul David Popovici și antrenorul său, Adrian Rădulescu. ”Mulțumim pentru emoție”

O fotografie în care copilul David Popovici apare cu trei medalii la gât alături de antrenorul său, Adrian Rădulescu, a devenit virală pe Facebook.

Imaginea a fost postată de natatie.ro, alături de o poză actuală a cuplului olimpic și o scurtă descriere:

”Atunci și acum. David Popovici și Adrian Rădulescu - "A winner is a dreamer who never gave up" (Un câștigător este un visător care nu renunță niciodată). Mulțumim pentru emoție! Mândri de voi!”.

Site-ul Clubului Sportiv Navi București publica această poză în septembrie 2021, ca prezentarea celui care era atunci cel mai tânăr sportiv din lotul României de la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020.

David Popovici era încă de atunci fenomenal la cei 16 ani ai săi, iar Adrian Rădulescu era, la rândul său, cel mai tânăr antrenor din delegația română.

”David era un copil cu potențial, jucăuș, năzdrăvan chiar, pus pe șotii”

”Amândoi legitimați la CSA Steaua București, amândoi parte din echipa CS NAVI de 7 și respectiv 9 ani, de pe vremea când NAVI era AquaTeam”, scria atunci clubul sportiv.

Facebook/ natatie.ro

”David era un copil cu potențial, jucăuș, năzdrăvan chiar, pus pe șotii. Adi avea răbdarea și spiritul ludic necesare să se apropie de David, să înceapă să construiască alături de el ceea ce avea să fie o relație de lungă durată, care acum a ajuns la începutul maturității”, spuneau cei de la NAVI.

”La 10 ani, David a stabilit primul record, la 50m spate. La orice competiție, era întotdeauna pe podium. Acolo unde se întâmpla să nu prindă podiumul, era cu siguranță în primii 8”, au scris reprezentații clubului bucureștean în dreptul fotografiei în care apar copilul David Popovici și tânărul său antrenor Adrian Rădulescu.

Facebook/ natatie.ro

”Cătălin și Iulia Becheru, co-fondatori ai clubului NAVI alături de Adi Rădulescu, spun că prospețimea în viziune cu care a venit Adi, răbdarea și abordarea ludică a șotiilor lui David au făcut ca ei doi să devină, treptat, o echipă cu o chimie rar de găsit. O legătură fără de care niciunul din ei nu ar fi ajuns astăzi, probabil, aici. De 7 ani, David și Adi se văd aproape zilnic, mai puțin în vacanțe, cu o frecvență și o durată din ce în ce mai mare. De 2 ani, de când David participă la Campionatele de Juniori, cei doi petrec mai mult timp împreună decât petrece fiecare cu familia”, mai scrie în articolul citat.

Agerpres

David Popovici a câștigat la Jocurile Olimpice de la Paris medalia de aur la 200 m liber și medalia de bronz la 100 m liber. David va împlini pe 15 septembrie 19 ani.

