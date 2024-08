Cum a ajuns David Popovici cel mai mare campion al Generației Z din România. “Nu-mi pasă dacă mor în piscină”

David Popovici a ales a doua variantă, și a devenit, astfel, cel mai mare campion al Generației Z.

Născut la București, în 15 septembrie 2004, David este primul campion olimpic al natației masculine din România.

În 2022, a fost campion mondial și european la 100 de metri și la 200 de metri în stil liber. El a devenit cel mai tânăr campion mondial la proba de 200 m liber masculin și unul dintre cei mai tineri campioni mondiali masculin din istoria înotului.

La Jocurile Olimpice de la Paris, David a câștigat medalia de aur la proba de 200 metri și bronzul, la 100 m liber. Iar aventura continuă.

David Popovici: Mi-am tot repetat pe ultimii 75 de metri că nu am cum să mă dau bătut. Adică e acum ori niciodată. Dacă nu împing acum cât de tare pot și nu fac tot posibilul, nu-mi pasă dacă mor acolo în piscină, eu trebuie să mă străduiesc să ajung primul.

Disciplină, perseverență, și mai ales sacrificiu. Astea au fost calitățile care au făcut diferența dintre aur și argint pentru campionul nostru, calități care la vârsta lui sunt greu de câștigat, și ușor de abandonat.

David Popovici: L-am făcut foarte fericit pe copilul din mine, care își dorea foarte tare să ajungă la Jocurile Olimpice. Îndrăznea să viseze și la o medalie, eventual de aur. Uite că l-am făcut foarte fericit.

Și nu și-a făcut mândri doar colegii de generație, ci și pe toți adulții care au venit să-l susțină.

VOX: Am ajuns acum două ore în Paris și am încercat să prindem ceva bilete, n-am reușit. Am văzut cursa aici, afară, ne bucurăm că a câștigat, este primul campion olimpic la proba de masculin. Deci suntem foarte fericiți.

VOX: Inima sus, plină de de bucurie și emoție. Am avut inima mică-mică, ca apoi să devină mare-mare. Bravo David Popovici, ai făcut întreaga Românie mândră și plină de bucurie. Un ambasador extraordinar al României. Hai, România!

VOX; Suntem foarte mândri de David Popovici. Chiar simt că am piele de găină pe mine. Niciodată în viață mea n-am mai simțit ca seara aceasta.

Iar în contextul în care Generația Z este asociată doar cu social media și cam atât, performanța lui David Popovici vine să demonteze din nou toate aceste preconcepții. Asta, în timp ce s-a luptat o bună perioadă de vreme cu lipsa de susținere din spațiul public, bazată pe principiul "o să dispară domnule, la fel de repede cum a și apărut".

MIHAI COVALIU, președintele Comitetului Olimpic Român: Au fost foarte multe lucruri care s-au spus gratuit. Iată că David, în seara aceasta confirmă faptul că știe ce face, că este un sportiv experimentat, care o echipă valoroasă în spate.

Despre cei din generația lui David Popovici se pot spune multe, însă un lucru este sigur: când își pun ceva în cap nu îi mai oprește nimic. Și poate că asta e marea lor nebunie, că își permit să viseze și să lupte până când fac din vis realitate. Bravo David Bravo Gen Z!

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 01-08-2024 13:04