Campionii României, cuvinte mari pentru David Popovici. Ce au spus Comăneci, Lipă și Potec după finala de bronz de la Paris

Fanii au urmărit cu sufletul la gură cursa și s-au declarat mândri de sportivul nostru. Pentru cei mici, a devenit un idol.

David Popovici, medaliat cu brozn în proba de 100 de metri liber de la Jocurile Olimpice: „Sunt foarte multumit de mine, și mă bucur ca acum am două bucati de metal. Bine, sunt niște bucăți de metal, dar am muncit foarte mult pentru ele. Trebuie făcut un sistem, o adevărată strategie, să îi susții pe copii de mici, pentru a fi mai mulți în locul meu acum, mai mulți sportivi la Jocurile Olimpice și să ne bucurăm pentru și mai mulți”.

David Popovici a fost susținut, miercuri seara, de o mulțime de fani. Inclusiv de i familie care a venit special din România ca să asiste la Jocurile Olimpice. Pentru fetița cea mare, Clara, David Popovici este un model.

Mama Clarei: „Clara este și ea o mică înotătoare și, cu siguranță, este inspirată de acest băiat. La prima finală a lui David era toată plânsă”.

Reporter: „Vrei să ajungi și tu campioană olimpică?”.

Clara: „Aș vrea să ajung”.

Mari campioane olimpice ale României, Nadia Comăneci și Elisabeta Lipă, l-au încurajat și ele din tribune pe David Popovici.

Nadia Comăneci, fostă gimnastă: „Emoționant! Am facut galerie, am țipat, am făcut de toate. Este mai emoționant decât dacă aș fi fost eu în concurs, pentru că realizez că este cineva care tot așa a muncit ani și ani. Uite că visul lui s-a împlinit”.

Elisabeta Lipa, șefa Agenției Naționale pentru Sport: „A fost extraordinar. Să pleci de la Jocurile Olimpice cu un aur și cu un bronz este ceva extraordinar, pentru că eu consider că în palmaresul fiecărui sportiv trebuie să existe toate culorile in panoplia lui”.

Camelia Potec, fostă campioană olimpică la înot: „Ne bucurăm că încheiem această ediție a Jocurilor Olimpice cu două medalii, una de aur și una de bronz, câștigate amândouă de campionul nostru olimpic, David Popovici. În elita olimpică, după 20 de ani”.

Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român: „A făcut exact ceea ce și-a propus să facă”.

La începutul săptămânii, la proba de 200 de metri liber, David Popovici a obținut primul aur olimpic din istoria înotului masculin românesc.

