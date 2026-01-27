Ministerul Sănătății explică faptul că reclasificarea unităților sanitare nu înseamnă că unele spitale devin "mai puțin importante", ci că fiecare este încadrat în funcție de tipul de servicii pe care le oferă, de infrastructură, de capacitatea de urgență și nivelul de complexitate.

Spitalele strategice sunt gândite ca piloni ai sistemului sanitar în situații critice.

Alexandru Rogobete: ''Spitalele strategice sunt de fapt acele spitale care oferă cât mai multe servicii medical, care au o infrastructură de urgență, capabile să răspundp rapid într-o situație critică. Ce inseamnă infrastructură de urgență? Înseamnă unitate de primiri urgențe, bloc operator cu săli de operație extins și care poate răspunde rapid în cazul în care apare de exemplu un accident cu victime multiple, însemnă o secție ATi suficint de mare și dotată și înalt tehnologizată pentru a răsounde unui aflux mare de pacienți și mai mult decât atât mai însemnă modul în care răspunde pentru zona de monospecialitate, Ce însemană monospecialitate? Însemană că există anumite patologii care sunt de interes strategic? De exemplu oncologie, urgențe cardio-cerebrovasculare, arsii gravi, politraume, bolie infecțioase, pediatria . Ori gândirea de a avea o rețea de spitalee strategie care să poată să răspundă unui număr mare de nevoi are un singur scop: de a nu mai plimba pacientul printre spitale.''

Ministrul susține că actuala organizare a spitalelor, veche de peste 30 de ani, nu mai ține cont de realitățile medicale ale anului 2026. Tehnologia, aparatura, metodele de diagnostic și tratamentele au evoluat rapid, la fel și specialitățile medicale. Un exemplu este AVC-ul: dacă în urmă cu trei decenii șansele de supraviețuire erau minime, astăzi, datorită dezvoltării rețelelor de trombectomie, mulți pacienți se pot întoarce la o viață aproape normală în doar câteva zile.

Rogobete spune că o rețea clară de spitale strategice va face sistemul mai eficient și mai predictibil, inclusiv în situații de criză majoră, când este esențial să se știe rapid unde pot fi direcționați pacienții.

În privința temerilor legate de finanțare, Ministerul Sănătății dă asigurări că niciun spital nu va pierde bani în urma reclasificării. Reacțiile critice au venit, potrivit oficialului, din partea unui singur manager.

Hotărârea de Guvern va fi nuanțată și ajustată, după ce au fost identificate unele aspecte omise în forma inițială. "Nu este o măsură împotriva spitalelor, ci una care urmărește să facă sistemul mai simplu, mai organizat și mai ușor de înțeles pentru pacienți", transmite Alexandru Rogobete.

