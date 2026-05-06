Unii dintre ei au fost duși de părinți la spital, dar nu au rămas internați. Cauza problemelor încă nu a fost depistată. Sunt așteptate rezultatele probelor de laborator.

93 de copii, de la Școala Gimnazială nr. 3 din Suceava, au lipsit azi de la cursuri, iar familiile lor au anunțat, rând pe rând, conducerea școlii, că elevii s-au simțit foarte rău azi-noapte, au avut dureri abdominale și vărsături.

Viorel Mihalcea, director Școala Gimnazială nr. 3: „Unii dintre ei au mers și la Urgență. Am făcut anchetă, am transmis diriginților și vom face o dezinfecție în toate sălile, vom lua măsuri de igienizare, de ștergere a meselor, clanțelor, la băi etc. E o situație, deocamdată, neclară.”

Inspectorii de la Direcția de Sănătate Publică Suceava au luat probe din apa potabilă din școală și au verificat și magazinele din preajma școlii, de unde copiii ar fi putut cumpăra de mâncare.

Cristina Agavriloaie, purtător de cuvânt DSP Suceava: „DSP Suceava a declanșat imediat o anchetă epidemiologică și o acțiune de control la această unitate școlară. Ancheta este în derulare.”

Mai mulți elevi ar fi spus medicilor că au mâncat înghețată ieri, însă rezultatele testelor de laborator vor indica sursa îmbolnăvirii.

Ciprian Anton, inspector general IȘJ Suceava: „Mare parte din acești copii au acuzat stări de dureri abdominale și stări astenice generale, coincidența este prea mare să fi mers toți la aceleași magazine. Ar fi coincidența prea mare să fie ceva de la magazine.”

La Școala Gimnazială nr. 3 din Suceava învață peste o mie de copii.