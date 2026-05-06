Pagubele sunt de aproape 100.000 de lire sterline. Potrivit poliției din Marea Britanie, cei trei bărbați au venit cu o dubă, echipați ca niște muncitori, inclusiv cu veste reflectorizante, căști de protecție și bariere de semnalizare.

Anchetatorii spun că au coborât într-o gură de canal și au început să taie cabluri subterane de telecomunicații. Vorbim despre cabluri active, care deserveau firme, instituții și chiar sisteme de alarmă. Mai multe linii importante au fost distruse, iar mii de oameni au rămas fără internet și telefon.

Reparațiile au durat mai multe săptămâni

Planul hoților a fost dat peste cap de sistemele de securitate ale unei companii, care au detectat intervenția și au declanșat mai multe alarme.

Poliția i-a prins pe cei trei români în flagrant. Unul era încă în canal, iar ceilalți doi încărcau în dubă cablurile furate. Românii au fost arestați și ulterior instanța i-a condamnat la câte trei ani de închisoare.

Pagubele au ajuns în total la aproape 100.000 de lire sterline, din cauza lucrărilor complicate de reparație care au durat mai multe săptămâni.