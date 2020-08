Interviu cu Denis de la The Motans: ”Când scriam unele versuri..îmi dădeau lacrimile”

Denis Roabeș, solistul vocal al formației The Motans, a fost invitatul lui Vitalie Cojocari în emisiunea ”Interviurile lui Vitalie”, difuzată exclusiv pe www.stirileprotv.ro și pe pagina de Facebook a Știrilor Pro TV.

Denis este un artist care s-a născut în Republica Moldova, a muncit la Moscova, după care a devenit foarte apreciat și iubit de fani în România, unde și-a construit o carieră de succes.

Recent, el a lansat o compilație formată din 12 piese deja difuzate, însă vestea bună pentru fanii The Motans este că se pregătește un album cu melodii noi.

”Am hotărât să iau 12 piese care îmi plac super super mult, care n-au fost pe primul și să fac, așa, o compilație. A ieșit ceva foarte demn, cred eu. Iar cel de-al 3-lea album, am de gând să .. vreau foarte mult să reușesc să culeg tot materialul ăsta nou pe care îl am și să-l lansez cumva ca pe o surpriză. Adică nu aș vrea să fie iar din releas-uri, vreau să fie un album cu piese pe care lumea încă nu le-a auzit. Sau cel puțin majoritatea pieselor să fie așa.” - a spus Denis.

Album nou The Motans: ”The Dark Side of a Cookie”

De altfel, în această perioadă de pandemie, când concertele au fost restricționate, artiștii au profitat de timp pentru a scrie versuri și compune piese noi, spre bucuria fanilor.

”O să fie și ceva nou, cu siguranță. Adică cred că m-am întors puțin și la niște stări .. adică o să lansez înainte de al 3-lea album, o să lansez în toamnă, intenționez să scot un EP de vreo 3-4 piese. E un mini album în care sunt mai puține piese, dar trebuie toate să aibă un concept, după părerea mea. Adică dacă scoți un EP, să fie bun și fă ca piesele alea să fie închegate, să fie în același film, știi?

Ei bine, LP-ul ăla cred că o să se numească The Dark Side of a Cookie și o să fie cumva partea aia de The Motans care cumva există în piesa 42, Control alt delete, Versus, poate. Adică o să fie puțin mai rock trap și un pic mai ... o să-mi permit să zic puțin chiar mai încrezută, unde o să zic și niște chestii care mie, spre exemplu, nu-mi plac la societate.” - a anunțat Denis în emisiunea ”Interviurile lui Vitalie”.

Denis, The Motans: ”Timpurile în care trăim sunt ca o perioadă fast-food”

Întrebaat de corespondentul Pro TV Vitalie Cojocari ce nu îi place la societatea în care trăim, Denis a mărturisit că sunt unele aspecte de care vorbește inclusiv în piesele sale, cântate cu trupa The Motans.

Vitalie Cojocari: Zi acum, ce nu-ți place la societate?

Denis: ”Nu, acum s-ar putea să nu vorbesc atât de frumos ca în piesele mele. Sunt multe aspecte. Spre exemplu, toată generația asta .. nu generația, mi se pare că timpurile în care trăim este așa o perioadă fast-food. Totul se întâmplă foarte rapid, oamenii nu mai au timp să se bucure. E trist, cumva.”

Vitalie Cojocari: Te referi la societate în general, globală, sau la societatea românească?

Denis: ”Nu, nu, nu, la toată lumea în general. Oamenii se aseamănă. Ori ești român ori ești american, australian, nu contează. Oamenii sunt la fel.”

Ce îl inspiră pe Denis când scrie versuri

Denis spune că, în procesul său de creație, ca muzician, este influențat de multe personalități, însă unul dintre cele mai importante nume pentru el este Vladimir Vîsoțki.

Denis: ”Am început să scriu versuri în română fiind în Rusia. Și felul de a scrie în română l-am luat, uite, dacă tot m-ai întrebat în culise, că tu n-ai nimic de la Esenin? Nu, deși Esenin îmi place foarte mult. Dar mi se pre că persoana care m-a inspirat cel mai mult și am zis că wow, vreau să fac anume așa tip de versuri, vreau să am anume așa profunzime este Vladimir Vîsoțki. Omul ăsta m-a inspirat foarte mult și mi-a dat oarecum încredere, că e posibil să faci nu doar în rusă, ci și în română.”

Vitalie Cojocari: Te vezi un fel de Vîsoțki al României?

Denis: ”Nu, nu.”

Vitalie Cojocari: Dar te-a inspirat.

Denis: ”M-a inspirat foarte mult.”

Vitalie Cojocari: El a fost un bard, o persoană care cumva s-a opus regimului și perioadei în care a locuit. Tu te opui situației prezente, ai niște manifeste pe care să le expui public?

Denis: ”Eu nu cred că e atât de rezonabil pentru un om, în genere, să meargă împotriva curentului, atâta timp cât ai parte de libertte, e democrație și așa mai departe. Ce poți să faci este să îți pui întrebări și să-ți dai răspunsuri de genul nu care te-ar ajuta pe tine, știi? Și pe cei din jur.”

De ce a avut succes în România? ”Nu îmi explic”

Denis nu știe să explice de ce a avut acest succes în România, ”abrupt” și ”brusc”, cum spune Vitalie. Însă el este conștient de faptul că a avut ”foarte mare noroc”, pentru că a dat ”de oamenii potriviți la momentul potrivit”.

Vitalie Cojocari: De ce crezi că ai avut succes în România? Pentru că succesul tău a venit abrupt, brusc. Ai venit cu autobuzul de la Chișinău, nu? Și din autobuzul de la Gara Filaret ai urcat direct pe scenele din România și ai avut succes. Cum îți explici?

Denis: ”Nu îmi explic.”

Vitalie Cojocari: Nu-ți explici.

Denis: ”Nu. Cred că contează foarte mult să te gândești cum faci asta, decât cum s-a întâmplat. Cum s-a întâmplat, asta deja las-o în grija Domnului, el știe.”

Vitalie Cojocari: Cu siguranță ai talent, ai fost descoperit de către oameni care au văzut în tine ceva ..

Denis: ”Da, uite cu asta am avut foarte mare noroc, am dat de oamenii potriviți la momentul potrivit.”

Denis: ”Când scriam unele versuri .. îmi dădeau lacrimile”

Pe lângă faptul că este talentat, ceea ce se vede deja în zecile de milioane de vizualizări ale pieselor The Motans de pe YouTube, Denis este și o fire ... sensibilă. El mărturisit faptul că, atunci când scrie unele versuri sau unele idei ... îi dau lacrimile. Iar acest lucru este un semn pentru el că publicul o să iubească acea piesă.

Vitalie Cojocari: .. și muzica și textul tău au fost într-un mare fel. Au avut priză la public. Textul tău, de ce a avut priză la public?

Denis: ”Habar nu am. Cred că trebuie întrebat publicul, mai bine. Dar ce pot să presupun e că depun mult efort atunci când scriu versuri și sunt momente în care nu depun efort deloc, pur și simplu simt că sunt niște versuri bune. Sunt momente în care pur și simplu ele vin la mine, adică chiar n-am nicio vină. Sunt momente în care îmi vine inspirația, am niște idei și efectiv nu pot să descriu ce simt în momentul ăla. Au fost..ca la piese Înainte să ne fi născut sau Versus sau Tu sau August, care, efectiv, când scriam unele versuri, unele rime, unele idei, îmi dădeau lacrimile. Eu fiind bărbat, deja de 30 de ani, adică în momentele alea eu știu sigur, versurile astea, piesele astea nu au cum să nu placă. Dacă eu simt asta, sunt sigur că și cei din jur o să simtă ceva frumos atunci când le ascultă”.