BRomania, supărat pentru că este numit ”influencer”: ”Frate, tu ai idee cât muncesc eu?”

Vloggerul Matei Dima, cunoscut sub pseudonimul BRomania, nu este de acord cu ”eticheta” de ”influencer”, care a fost pusă pe ”fruntea” unor creatori de conținut online din România.

Invitat de corespondentul Pro TV Vitalie Cojocari în emisiunea ”Interviurile lui Vitalie”, difuzată exclusiv pe www.stirileprotv.ro și pe pagina de Facebook a Știrilor Pro TV, Matei spune că expresia ”influencer” a căpătat o conotație ”total negativă”, deoarece mulți oameni sunt convinși că cei care au succes pe internet nu muncesc mai deloc pentru a obține acest statut.

”Termenul influencer a căpătat o conotație total negativă. Influencer-ul ăsta, știi cum e? Ca și cu internetul pe care nu-l înțelegem, că e nou, internetul, în lume, în glob. Așa și cu influencerul ăsta, hai să le spunem cumva la oamenii ăștia, care noi nu înțelegem ce fac, de fapt. Ce face ăla pe net? Eu, de exemplu, printre multele comentarii de hate pe care le primesc din când în când, oamenii mă trimit la muncă. Zic, bă, lasă, du-te la muncă, fă și tu ceva. Frate, tu ai idee cât muncesc eu? Tu ai idee că muncesc de 3 ori mai mult ca tine, probabil ... Muncesc foarte mult, pentru că asta îmi place să fac. Muncesc zilnic.

Nu există la mine weekend sau dacă există este o zi pe care mi-o iau. Sunt constant pe idei, constant e-mail-uri. Și nu e vorba numai că muncesc mult, dar de vreo 2-3 ani de zile am învățat să muncesc smart, că nu deajuns să muncești neapărat mult, trebuie să știi și înce direcție te duci. Și eu mi-am setat niște scopuri clare, cum a fost filmul ăsta pe care l-am făcut.” - spune BRomania, care este urmărit de 1,4 milioane de utilizatori pe Facebook și are 874.000 de abonați pe Youtube.

Matei Dima spune că, în momentul de față, un influencer poate fi considerat și cel care scrie o glumă pe Facebook, care se viralizează sau ”o fată în bikini cu un ceai în mână”, spre deosebire de cei care muncesc zile întregi pentru a crea conținut.

Matei Dima. ”În primul rând, oamenii nu înțeleg ce face un vlogger. Întreb, faci bani din Youtube? Din ce faci bani? Nu înțeleg. Iar oamenii nu înțeleg efectiv care e munca din spatele a ce facem noi când creezi conținut. Ce înseamnă să editezi, ce înseamnă să scrii, ce înseamnă să susții un canal și așa mai departe.

Ca în orice industrie, sunt mai multe zone. Nu poți să-i iei pe toți să-i pui într-un loc. De aici a venit termenul de influencer, că oamenii nu știau cum să-i zică. Și i-au zis influencer, toți. Și m-au pus pe mine, om care a făcut școli și masterate și așa, în aceeași oală cu o fată care-și pune bikini, își pune o poză cu un ceai în mână și are tot vreo 10.000 de like-uri ca și mine. Problema e că influencer nu are nici măcar o descriere clară.”

Vitalie Cojocari: Poți să-l definești din punctul tău de vedere?

Matei Dima: ”Din punctul meu de vedere asta ar fi, că nu ai cum să-l descrii clar, pentru că el efectiv este modul oamenilor de a spune că dacă are cineva following înseamnă că influențează când pune ceva pentru că văd câteva sute, mii de oameni postarea respectivă, deci influențează, deci e influencer. Chestie cu care eu nu sunt neapărat de acord. Și un om care nu are following, are 500 de prieteni și pune o glumă rău, aia, cum sunt algoritmele de social media, ia poate să bubuie oricând. Ce înseamnă? Că omul ăla e influencer timp de o săptămână, două? După aia nu mai e influencer?”

Interviul complet cu BRomania poate fi vizionat AICI!