„Vreau să fiu acasă”. Povești terifiante despre masacrul de la festivalul din Israel. Cum au reușit oamenii să se salveze

Atacatorii au luat și peste 100 de ostatici, despre care nu se știe încă nimic. Au amenințat că vor începe să îi ucidă și să facă publice imaginile dacă Israelul nu oprește atacurile aeriene asupra civililor din Fâșia Gaza.

Bilanțul atacului a ajuns la 900 de morți și peste 2.600 de răniți.

Atenție, urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional.

Imagini înfiorătoare surprind incertitudinea și haosul care au precedat masacrul de la festivalul de muzică în aer liber, din zorii zilei de sâmbătă.

Supraviețuitorii povestesc, traumatizați, cum s-au ascuns în tufișuri și au stat nemișcați și în liniște totală ore în șir ca să nu fie găsiți de teroriști.

Participant festival: „Suntem aici, în tufișuri, ne ascundem de teroriști. Filmez acest clip ca să rămână amintire. Îmi doresc enorm să fiu acasă. Vă iubesc și mi-e dor de voi. Vreau să fiu acasă și coșmarul ăsta să se încheie”.

Noa Kalash, supraviețuitoare: „Am stat în tufiș timp de opt ore. Opt ore nu am scos un sunet, nu am putut să vorbim sau să ne mișcăm. Auzeam ce se întâmplă în jurul nostru, auzeam împușcături peste tot. Nu știu câți prieteni am pierdut. Știu doar că cei care nu au fugit ca mine au fost uciși pe loc”.

Câțiva tineri au scăpat cu viață după ce s-au ascuns într-o groapă timp de 14 ore.

Raz Cohen, supraviețuitor: „Inițial ne-am ascuns sub scenă, unde am stat cam 20 de minute. Apoi am fugit în spațiu deschis, unde erau cam 300 de oameni. I-am văzut pe cei de lângă mine cum erau împuscați în cap, în picioare, în corp. Apoi am decis să fugim spre albia uscată a unui râu, unde, credeam noi, am fi fost în siguranță”.

260 de oameni au pierit secerați de gloanțele teroriștilor sau sfârtecați de grenade. Mașinile abandonate de-a valma stau mărturie măcelului. Pe jos se zăresc încă pantofii pierduți de victime în fuga lor nebună.

Nic Robertson, corespondent CNN: „Cei care au auzit avertismentele au fugit, au sosit aici, încercând să urce în mașini, însă au fost împuscați. Mașinile zac la marginea câmpului, ușile sunt deschise întrucât oamenii au încercat să urce și să scape în ultima clipă. Pe șosea vedem împrăștiate bunurile lor și se văd pete de sânge”.

Cei care au căutat scăparea într-un buncăr au fost masacrați.

Nic Robertson, corespondent CNN: „Când pătrunzi înăuntru te izbește mirosul. E evident ce s-a petrecut aici, în locul în care oamenii au căutat refugiu. Se văd urmele de gloanțe peste tot pe pereți. Nu cred că voi înainta mai mult. E absolut clar după sângele de pe perete, după urmele de gloanțe, că teroriștii au intrat și i-au ucis pe oamenii nevinovați care au căutat refugiu în acest adăpost”.

Teroriștii au luat și numeroși ostatici. Între ei, o bunică de 85 de ani, plimbată pe străzile din Gaza ca trofeu.

Adva Adar, nepoate unei bătrâne răpite: „Suntem șocați. E de parcă ne doare fiecare bucățică din corp. Ne e foarte teamă pentru ea. E bolnavă și, desigur, nu are medicamentele cu ea. Nu știm cât timp poate supraviețui fără ele”.

În mâinile teroriștilor au ajuns și alți bătrâni, inclusiv un supraviețutor al Holocaustului.

Noam Sagi, fiul unei femei dispărute: „Nu știu dacă și-au dat seama că (n.r. în kibbutzurile atacate) locuiesc oameni de 70, de 80 de ani. E vorba despre oameni suferinzi. Au luat cu ei oameni bolnavi de cancer, oameni care au demență”.

Intrușii s-au filmat în timp ce inspectau casele israelienilor, se uitau în frigidere lor sau le omorau animalele de companie.

Yifat Zailer, verișoara unei femei răpite: „Sâmbătă dimineață am primit imagini cu verișoara mea și cei doi copii ai ei răpiți de Hamas. O puteam vedea în imagini cum își ținea copiii la piept. Copiii au nouă luni și trei ani. Nu știm ce s-a întâmplat cu soțul ei. În aceeași zi, când armata a intrat în kibbutz, nu i-a găsit pe unchiul și pe mătușa mea în locuința lor. Mătușa mea suferă de Parkinson. Are nevoie de medicamente. Îmi pare rău. E un coșmar”.

Autoritățile israeliene au anunțat luni seară că au identificat toate persoanele răpite și că le vor publica identitatea după ce familiile vor fi informate.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 10-10-2023 07:41